В Калуге лошади оставили «подарок» у детской поликлиники на Кубяке
В Калуге лошади оставили «подарок» у детской поликлиники на Кубяке

Дарья Джуманова
07.08, 11:23
В среду, 6 августа, местная жительница рассказала об этом в комментариях под публикацией городского головы Дмитрия Денисова.

- Мкр. Кубяка, лошади пришли в детскую поликлинику! Хорошо, что там закрывается калитка! В итоге лошади нагадили прямо перед поликлиникой! Кто должен это убирать? Как мы уже все тут слышали и читали много раз, городские власти ничего не могут сделать с беспризорными лошадьми, но хотя бы их отходы вы убрать в состоянии? – написала Екатерина.

В региональном министерстве здравоохранения ответили, что лошадь не заходила на территорию поликлиники. Возле входа нет отходов и мусора.

Городская управа, видимо, решила не оставлять вопрос без внимания и пообещала разобраться.

- По Правилам благоустройства организации, магазины должны проводить уборку прилегающей территории. Сегодня члены административной комиссии выйдут на место для осмотра и определения зоны ответственности и переговорят с ответственными лицами по вопросу содержания прилегающей территории в порядке, - сообщили в ведомстве.

