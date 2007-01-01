Афиша Обнинск
+19...+20 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Калужанин предложил убрать парковки для решения проблемы пробок
Общество

Калужанин предложил убрать парковки для решения проблемы пробок

Дарья Джуманова
07.08, 10:49
0 661
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В среду, 6 августа, мужчина оставил комментарий под публикацией губернатора в социальной сети.

- Вопрос про пробки на поверхности, парковки уберите, и всё, Калуга поедет сразу, - написал Максим.

- Мы понимаем вашу обеспокоенность проблемой пробок. Вопрос организации парковочного пространства действительно важен для улучшения транспортной ситуации города. Мы активно работаем над оптимизацией улично-дорожной сети и внедрением современных решений по управлению движением, - сообщили в горуправе.

А вы как считаете? Действительно ли проблема пробок в городе требует таких мер? Или есть другие способы разгрузить дороги? Поделитесь своим мнением в комментариях!

Лента настроения
5 оценили
0%
40%
0%
0%
0%
60%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjVlcTV1TmNkMEdWZ29jdnlzTGNQR1E9PSIsInZhbHVlIjoiVjI1WDRLRUdUYkUxMzFQQ2lZdy8xWVZ4dGFDWnBoU0pDbWVHdmoyZGowK2lIVVVobWp3MWE4blFjRjR6a3VRc29CaUdMd0xiY3c2dXo2LzFVWklTcWY2NTBzb2RDV3BKVXd4S0UzcEk1LzM4Yy92RkNNWUpxTVpCUmtmQnRmcG80dVJ5T2k4ekh6M1k4YktlZ0VWKzFFeUY5MWZOTTdYKy9HV0p5clVJbmw0dkN0M3psNVhacGdjQ1JBSGdlbm9jSUs1ditvRGhOTzVaODIyQUllTkIxZmdJOXZDUFV2cTkvRTFrZVVlTmlFZG4wcVVJaXhDRGxOaGd2TEVmQjhjd3ZjemJ4NTRxckkweHR0aG41c0xuYXFBWXhyYnI5V0NZTGNGMEkxTGVwZGhEODYzZ3p1SzZJT0lqRThzRDJRVFJZMWhIb1BtVlFJbXE3c25SeGRDdHd1K0xjcmpDSnJPUXZQV1dZbmpWRUd2eWVEbkR5UDRyOUxkcHMwQUc5TnZSbldOWW1wV2pnWHhsdjFIYUJYTUNJQWZHamxmWUxHK2c5VklQUVlKK25oU3pLckVnQUoyd0lvdmpqc1NvdWxyKyIsIm1hYyI6Ijk3MDA0MzM1ZDA0NTdmNGUyNTZmNTEwOWNmMDZhMjFhMzBhZWEyMjhhYTNkMzJiZGRlZGQ3NDU1MDRiOGNkMWQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkRmY3MxWUNhc0NkdFliWHdwZkZhVEE9PSIsInZhbHVlIjoiREhtTjVVNStFR1ptRHVvYWdHQ2NzMEVOMkxwQURtam4xL1hUSEVIanZEc0ZXOHRmcVpKRm5Bc2M4Y2JZNTByMzdaQVd1U0tkZ3UvMTcxZlJLcThTMHlzUU5oZm1KUk10bXpuQTlrVkU0MktMTHgzVlRmb01rY1ducGlDb0dPckxML2pkOVBIU01Qdk1DeHhwVG5vVlRDWS9pS2E0WU9XMGM2ZEJPQzRDUXJuWXRrQnhzTm8vcCtuME1JR0UwYi83OHNCcUFDNUpRVEozSVJWL1ZwUjJKbmRDblJhY3dEUDl0NVIvYis1bC8vNGNDS0x3dWFnbi9JTTJnWFNBclBIdjZPOXpOa3dOa2ZTUWQ1YzR5TnU3VzBFWkNxL0dtM3BCdnhIemxVVGtaNktpMGxVWGsxKzBWbWJRdHg3S096SHBaWXlVTHc5NzEzZ0Y2bG0yVk44ZTZvbHNUcFd5aWJQdzlkMlphMUZ0UHB6Rng5TTFnWTR1anBPR1Z4akZ1cEhxWWxDR0xlc1JENHN4Mzl5OVpYY2JydzR3aUlxenk1OE5OTkdDMWdqRkZreFdMT1lINVhmZHhNdnpLVnQxWFYwbGVrNUorL1U0bkgrUHlmM3lDQWdTaE5Eb0tpUjdzMWoweFg2OHl5NDMwNVBRd2haN0NoSTk4ZUpVVXZ2a3BRYnVuZ1ZydVdwWSs5UGFNb2pTLytPUFVJdmpLRytHQmtqSmxvVm9zUkp0YW90MUdWM3RXbkNLcEdEbGN6QVhVekdIN2VsYmJ5NzhUdXRTb3dPN0xGNDBiU0xSUi9XSVhsZWZHd1F1TWdOa2xJWFkxOG1QM1NnVTRoOFVvQUVPd0FUdiIsIm1hYyI6IjAyYWRiZjhhYjU1ZmUwNzA4MDk3MDU2YjkwNmJmMTM1Y2Q3M2FkZWI0N2NmMDRmMDVlNjkwNGNmZjNjMmQ2ZWIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+