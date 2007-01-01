Калужанин предложил убрать парковки для решения проблемы пробок

В среду, 6 августа, мужчина оставил комментарий под публикацией губернатора в социальной сети.

- Вопрос про пробки на поверхности, парковки уберите, и всё, Калуга поедет сразу, - написал Максим.

- Мы понимаем вашу обеспокоенность проблемой пробок. Вопрос организации парковочного пространства действительно важен для улучшения транспортной ситуации города. Мы активно работаем над оптимизацией улично-дорожной сети и внедрением современных решений по управлению движением, - сообщили в горуправе.

А вы как считаете? Действительно ли проблема пробок в городе требует таких мер? Или есть другие способы разгрузить дороги? Поделитесь своим мнением в комментариях!