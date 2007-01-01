В Калуге жалуются на сухие деревья по аллее на улице Московской

В среду, 6 августа, в наш телеграмм-канал через чат-бот обратной связи пришло сообщение от нашего читателя.

- На аллее по ул. Московская от ул. Б. Бутомы несколько лет стоят сухие деревья, которые регулярно падают. Вот и сегодня одно перегородило проход, и недалеко ещё одно скоро тоже рухнет. Пару месяцев назад несколько деревьев упали, их благополучно переместили на газон и оставили. А ведь каждый день эту аллею убирает механизированная бригада. Неужели никто не видит это безобразие?

В управлении городского хозяйства пояснили, что работы по содержанию зелёных насаждений ведутся точечно, но значительный объём задач по городу не позволяет устранить все проблемы сразу. Кроме того, часть насаждений находится на прилегающей к заводу территории.

- В текущем году были проведены обследования и выданы соответствующие акты, - добавили в ведомстве.