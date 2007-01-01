Опарыши, трупы кошек и полчища блох: калужская власть отказалась помочь людям, чью жизнь сосед превратил в ад

В Калуге неадекватного жителя несколько лет не могут привести в чувство ни полиция, ни санитарные службы.

В среду, 6 августа, в редакцию обратились жители дома №6 на улице Светлой и рассказали о полчищах крыс, блох, о падающих с потолка опарышах и одном неадеквате.

Всему виной - один единственный человек.

По просьбе наших читателей, мы выехали в микрорайон Северный, чтобы на месте разобраться в ситуации.

Нехорошая квартира

Найти дом № 6 на улице Светлая не составило труда. Стандартная пятиэтажка расположена недалеко от остановки общественного транспорта.

Найти ту самую квартиру, хозяин которой терроризирует весь микрорайон тоже было несложно.

- Скажите, а где эта нехорошая квартира? – спросили мы у первых попавшихся прохожих.

- Вон, на третьем этаже, - сразу ответили нам, даже не поинтересовавшись конкретикой.

Сразу было видно, что эту квартиру здесь знает каждый.

Несколько лет назад ее, по словам жителей дома, купил в ипотеку некий Вячеслав Салата, уроженец Горловки. Он служил срочную службу в Калуге, да так и остался жить в городе.

Поначалу к новому жильцу не было никаких претензий. Жил тихо, никому не мешал.

- А вот пару лет назад с ним что-то произошло, - рассказывает жительница дома Надежда. – Он стал собирать по округе бездомных кошек и нести их в свою квартиру. Кормил он их раз в день: приедет, с порога швырнет кучу каких-то отрубленных куриных голов и уйдет.

Оставленные взаперти кошки, бывало, прыгали вниз с третьего этажа, но Вячеслав их ловил и снова затаскивал в квартиру.

Запах из нее усиливался.

Не спасали уже даже постоянные опрыскивания подъезда спецсредствами. А в последнее время к вони присоединились блохи.

Тысячи насекомых очень быстро расплодились и стали донимать жителей всех домов в округе.

Выходить погулять в уютных дворик дома №6 стало небезопасно.

Итог визита на детскую площадку.

- Ребенок 10 минут на качелях покачался и пришел весь искусанный этими блохами, - в подтверждение своих слов, жительница дома показывает фото со следами множества укусов на ногах её ребенка.

В отчаянии соседи подъезда нехорошей квартиры стали выкладывать под своими дверями пучки полыни, но от блох ничего не помогало.

Нехороший квартирант тем временем установил на пустых бочках во дворе фургон и хранил там что-то пахнущее совсем уж невыносимо. Подойти к этому фургону и сейчас невозможно – вонь до рези в глазах.

- Появились у нас после этого крысы, - рассказывают люди. – Огромные, больше его кошек. Бегают эти крысы по всем окрестным дворам.

Этот ад длился несколько лет.

На фазенде тоже беда

По словам людей, Салата летом живет в шалаше – так называют местные его сарайчик на куске земли неподалеку, которую он якобы тоже прикупил.

Там Вячеслав пытался разводить коз, баранов и свиней, но неудачно.

- Свиньи от него постоянно сбегали, их ловили по всему Северному, даже до Кубяка добегали, - говорит Елена, соседка Вячеслава снизу. – У него там участок охраняют много собак. Эти собаки грызут домашний скот местных жителей, а у местного фермера загрызли десятки баранов. Суд даже был.

По словам соседей, зимой мужчина жил в своей квартире с алабаями. Кошки и соответствующий запах появились позже.

- Он грозил нам, мол, будете возмущаться – верну алабаев, будете у меня по струнке ходить, - добавляет еще один сосед Салаты.

Еще один из жителей микрорайона рассказал, что этот человек сумел поссориться со всеми местными жителями.

- От Салаты нет покоя, - рассказал молодой человек, который попросил не называть его имя. - Его собаки бегают голодные, тощие и, естественно, опасны. Они и у меня загрызли 20 овечек. Так он еще и самозахватил озеро наше, и никого к нему не пускает.

Опарыши с потолка

Однажды утром, в первых числах июля нынешнего года Елена, соседка снизу вышла утром на кухню и с ужасом увидела, как сквозь маленькую щель между потолком и трубой ей на подоконник падают опарыши.

- Это был дикий кошмар! – вспоминает Елена. – Эти опарыши сыпались и сыпались. Я подставляла тазик с водой и выбрасывала их сотнями.

Жители позвонили в МЧС и участковому инспектору. Жуткий запах и опарыши вызвали подозрение о том, что там умер сам хозяин квартиры, его долго уже никто не видел.

Специалисты вскрыли дверь и отшатнулись. За одеялом, которым хозяин завесил вход в квартиру в груде мусора везде лежали трупы кошек. Девять полуразложившихся тушек.

Войти в квартиру специалисты отказались, дождались, пока им привезли спецкостюмы.

- Туда зайти нельзя было, тысячи блох прыгали... и эти трупы кошек, - с ужасом вспоминают соседи, свидетели вскрытия квартиры. - Одна живая осталась, ее приютила соседка со второго подъезда. А участковая сказала, что, мол, я свою миссию выполнила: квартиру вскрыли, труп человека не обнаружили.

Приехавшие специалисты закрыли дверь и уехали. Вполне возможно, что трупы этих девяти погибших кошек до сих пор там лежат.

Жители подъезда практически ежедневно сами проводят дезинфекцию с первого по пятый этаж, но пока остается источник распространения запаха и размножения блох, эти усилия не приводят ни к чему.

В аду помощи нет

За все эти несколько лет жители дома обращались за помощью во все возможные санитарные и правоохранительные инстанции. Писали письма и в УК, и Роспотребнадзор, и в Санэпидемстанцию. Сотрудники последней инстанции заявили, что это не их случай.

- Сообщаем, что вопросы изложены в письме в отношении проверок не входят в нашу компетенцию, - заявили в Санэпидемстанции.

Обращались люди и в полицию

- В сентябре прошлого, 2024 года я лично ездила в полицию на Карла Либкнехта, писала заявление, и до сих пор от них ни ответа, ни привета, - говорит жительница дома.

И показывает квиточек из полиции о принятии у нее этого заявления.

В прокуратуре, куда тоже обратились жители, им, по их словам, ответили, что необходимо собрать отказы от всех инстанций и только тогда обращаться.

Во всей этой жуткой истории непонятно одно: а для чего, и главное, для кого работают все эти управления по надзору, санитарные, полицейские и прочие организации?

Разве не для того, чтобы решать проблемы людей? Понимаем, что вопрос риторический, поэтому предлагаем считать этот материал официальным обращением в прокуратуру с просьбой помочь людям.

Мы будем следить за развитием этой кошмарной ситуации вокруг нескольких домов по улице Светлая в Калуге.