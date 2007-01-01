Афиша Обнинск
Общество

Енотовидную собаку заметили в калужском лесу

Дмитрий Ивьев
07.08, 09:49
0 239
Запись с фотоловушки в четверг, 7 августа, опубликовал заповедник «Калужские засеки».

Енотовидки - чужой для наших мест вид. Это пришелец с Дальнего Востока. Но живёт он в Европейской России уже почти сто лет. Чувствуют себя енотовидные собаки в наших засечных лесах уже давно как дома.

- Привезённые, в частности, в Московскую и Калужскую области для клеточного разведения и выпуска в охотничьи угодья енотовидные собаки быстро нашли возможность для побегов, в итоге к середине 20 века этот дальневосточный вид уже полностью акклиматизировался в области и прочно отвоевал себе место в природе, - рассказала старший научный сотрудник заповедника Елена Литвинова. - Здешний климат енотовидных собак устраивал, корма (любая мелкая живность: грызуны, мелкие птички, лягушки, ящерицы, а также улитки и крупные насекомые) оказалось предостаточно, в итоге енотовидная собака к концу 20 века стала одним из самых массовых видов хищных млекопитающих на Европейской части России, вполне сравнявшись по численности с лисой.

животные
