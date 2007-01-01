Пять кандидатов зарегистрировали на выборы губернатора Калужской области
В среду, 6 августа, областной избирком сообщил, что все, кто подал документы, попадут в бюллетень.
Жители Калужской области смогут выбрать губернатора из следующих кандидатов:
- Надежда Ефремова («Справедливая Россия – Патриоты – За правду»),
- Степан Опарышев (ЛДПР),
- Иван Родин («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»),
- Владислав Шапша («Единая Россия»),
- Николай Яшкин (КПРФ).
Выборы состоятся в течение трех дней – с 12 по 14 сентября.
Как рассказала председатель Избирательной комиссии Калужской области Екатерина Князева, проверка показала, что кандидаты своевременно представили полный пакет документов и собрали достаточное количество подписей в свою поддержку.
На этих выборах будет применяться электронное голосование. Также откроют участки для голосования в Москве.