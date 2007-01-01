Афиша Обнинск
+16...+17 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Пять кандидатов зарегистрировали на выборы губернатора Калужской области
Новость дня Общество

Пять кандидатов зарегистрировали на выборы губернатора Калужской области

Дмитрий Ивьев
07.08, 09:12
0 534
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В среду, 6 августа, областной избирком сообщил, что все, кто подал документы, попадут в бюллетень.

Жители Калужской области смогут выбрать губернатора из следующих кандидатов:

  • Надежда Ефремова («Справедливая Россия – Патриоты – За правду»),
  • Степан Опарышев (ЛДПР),
  • Иван Родин («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»),
  • Владислав Шапша («Единая Россия»),
  • Николай Яшкин (КПРФ).

Выборы состоятся в течение трех дней – с 12 по 14 сентября.

Как рассказала председатель Избирательной комиссии Калужской области Екатерина Князева, проверка показала, что кандидаты своевременно представили полный пакет документов и собрали достаточное количество подписей в свою поддержку.

На этих выборах будет применяться электронное голосование. Также откроют участки для голосования в Москве.

Новости по тегу
выборы
Лента настроения
5 оценили
0%
40%
0%
20%
40%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im53bzVMTk9DdGp3M1NuWWVkT29kNWc9PSIsInZhbHVlIjoiRHg1TElYcnlCWnFXQUxBZWRvNzA0Q1NDL0pNYVJVWUY0ZktyT2xPcmExNTU3OXFtRW9RTWVjY3JHVW82Q1VvdzlBcko5eG00OHJYRCtTZDkxY09hVHluOUN0Zmk5OGxDWEtMVkREYXozQ0FQdWZHUm01c281Qm8wRXk4T00vVkVIeHRFOTZUS1pjRHAyNmt5TFBPLzRkV3ZxbStnbExyeTZoNnlMUEZkVkdWNEFLNGROODlWV0NHeVZFMVEwQ0xDSkJiazNKclc4bHdzcDc2RjBvdHpvdVovMnpLc3pUMm5vd3NoeUZqbHMxQnB3c3dNS1RhZDhkbXRZbVk0SmREc0xwdW5PQUZiT1Y0MHdZZFF5WVloT1AyUDlQNTVGekV2eEZ6UkRaM3RhMkk3aFhUT1Q3dEdBQkF5R2xBL2NyU0M3U3NJWG85QjI2R1QxUzJYbFpBcmdiTElaSUNEWHZGbzRUZ1c3WUVXZExNRm1NQXZaUWdyVW8zOW5JMjRWblIwU0JlWVM1cEZOYWlKZEdiVjc2UDQ0TWIwendoZzlIS1c2bUwvb0xFYnNJaFFtbjBCaE9SKzZCR3JQanhnY25XYSIsIm1hYyI6Ijg4NDgzM2NlMGUyM2YzN2FmOGFhZDkzMGI2MmM1OGEzYjM0YzUxZDkzMWVjZmNhYzk2ZTBhNzExZGMxZTAyMGQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlBtTmd2KzJ0WWQvOWVxK3ZMbUp0bEE9PSIsInZhbHVlIjoiS0FyclBoSjJPdjIydDhFcWlGRkNaODZoRmhrWUVKN0xSNzNrUnlHQUYrSzhmZnFtN3dXUFRIZDRNaVpPUHV6YlUxOEJnUWVVOHYwd1pCY2R6dWxVNHJ4VUNlZWtBaWpoeURINlV0K21vMGN3c1ErOGJ6TWtRUWVqaHpYNmZxaTRDbGZWL2xBUi9NSHI3dG4vZk85RGI5a0hndk5qaURQWmM0ZEJFMjdYc0JSakd6K0QramJ2dXljSXBSRG1ITEJGSE1zYXZZZHpUU2tTSHZPeStqRTR3cHRpNXp3WVpBb1QrbzZ5eHZub29YTyt6SmQ3ZmdrSllIaVpOM0lMeG0wdm92WEZGaEtDdjAwR21JODFQNTlubjBIUG9KYmtPL2xEMjZPT0w0cUFPRXFHUlJEVFNtdFZJb2tISy94YnlUZFIxQ2ViN0JiZHZYU3hEYzVSUWJDOWR3L2hobmRzMzdrQzdJLzZUKy9WTjQ0cmVZNXJZUHQ4allaYkwzL0tDeFNHaTdweWIrMHVWb05QdE9DUXZnK1Q4QkF1OVFZNVMvL0pzR3pDY0tkODAwRVZBVWlUN01PTDUyUUk5YzA2NWUwbkxUb2oxdU0rL0d2TjBURzkrWnRzVVJBM1lUVjVLby91U2YweDBmbjIwUWlKb2JDeVI3Tm5zT3pXMnNocjJmUkVkV2M3SFdtdGdNeE9LZHE1TTJQWWpkbWk2Mm5WNmYrNDViL1U4bFIxVHNGN0tZSk4wcFU2b3ZNRkpHKzNSRlZieHBVWEphZXRvcHFoY3kyOGw0clptQ0xJdFJ0ZlpRaHNYSTY5QU0xK09iaTRZOTIrMnN3RUJkYnVQR0dvNWdRMSIsIm1hYyI6ImEyZWJkOGExN2RjNWQ4N2Q2Yzc4YzIyN2M2NDlkM2Y4ZDcwYTQ2OTYzM2NhNzJhZTM0MThlMDBjNTM3OTI5NzgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+