В Спас-Деменском районе подрядчика обязали устранить дефекты отремонтированной дороги

Прокуратура района проверила, как администрация сельского поселения «Село Лазинки» соблюдает законы при закупках и организации дорожного движения. Об этом сообщили в надзорном ведомстве 6 августа.

Выяснилось, что подрядчик некачественно отремонтировал внутрипоселковые дороги. Обследование показало, что на дороге много выбоин, которые превышают допустимые нормы. Администрация не проконтролировала работы и не потребовала от подрядчика исправить недостатки.

Прокуратура внесла представление в адрес администрации сельского поселения. После его рассмотрения подрядчику направлена претензия с требованием устранить дефекты в рамках гарантийного срока.