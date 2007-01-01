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Общество

Коммунальщиков наказали за срыв подачи воды в селе Бабынинского района

Дарья Джуманова
06.08, 15:21
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Прокуратура района провела проверку соблюдения законодательства в сфере ЖКХ и выявила нарушения в селе Вязовна. Об этом сообщили в надзорном ведомстве 6 августа.

Там продолжительность отключения холодной воды превысила допустимые нормы.

В результате руководителю ресурсоснабжающей организации внесли представление, а ответственное лицо «Калугаоблводоканала» привлекли к административной ответственности.

Благодаря принятым мерам водоснабжение в селе восстановлено.

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