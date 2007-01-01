Коммунальщиков наказали за срыв подачи воды в селе Бабынинского района
Прокуратура района провела проверку соблюдения законодательства в сфере ЖКХ и выявила нарушения в селе Вязовна. Об этом сообщили в надзорном ведомстве 6 августа.
Там продолжительность отключения холодной воды превысила допустимые нормы.
В результате руководителю ресурсоснабжающей организации внесли представление, а ответственное лицо «Калугаоблводоканала» привлекли к административной ответственности.
Благодаря принятым мерам водоснабжение в селе восстановлено.