Афиша Обнинск
+24...+25 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество 7 идей, как ухватить лето за хвост: на что променять домашний чилл со смартфоном
Новость дня Общество

7 идей, как ухватить лето за хвост: на что променять домашний чилл со смартфоном

06.08, 14:55
0 204
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Лето проносится невероятно быстро — еще чуть-чуть, и пора включать ту самую песню про 3 сентября. Дабы не жалеть об упущенных жарких днях, предлагаем провести август на полную катушку — с развлечениями и прогулками. Составили подборку с лучшими идеями для отдыха и рассказали о «пасхалках»: как порадовать себя, меняя минуты и гигабайты мобильного оператора T2 на летние подарки.

7 лучших идей для незабываемого августа

  1. От души наесться арбузами и дынями. Тем более, что сейчас — самый сезон для этих сладких даров лета.
  2. Устроить субботний завтрак с тортом из мороженого. И заодно вспомнить, как сколько эмоций вызывали такие угощения в детстве. Кстати, для клиентов T2 есть профит — в приложении оператора можно обменять минуты или гигабайты на 40%-ную скидку на доставку замороженных продуктов из популярной торговой сети.
  3. Побывать на пляже. Какое лето без загара и заплыва! А еще поиграйте в волейбол с другими отдыхающими, купите вареную кукурузу и ощутите тот самый вайб счастья, который бывает только на курорте.
  4. Сходить на экскурсию. Во-первых, вы сможете узнать о родном городе что-то новое, а во-вторых, посмотрите на него под другим углом, глазами туристов. 10%-ная скидка на билет уже ждет вас в приложении T2.
  5. Устроить фотопрогулку по вечерним улицам, а получившиеся карточки — прикрепить магнитом на холодильник. Кадры с закатом будут навевать теплые воспоминания. И здесь пригодятся накопленные гигабайты и минуты — за промокод из приложения T2 можно бесплатно распечатать 25 снимков.
  6. Украсить дом летними цветами. Купите у бабушек букет из дачных цветов или — если хочется вдохнуть аромат садовых роз прямо сейчас, закажите доставку. Вы угадали, с этим тоже выручит T2 — в обмен на минуты и гигабайты можно получить скидку в 1400 рублей на самую красивую композицию.
  7. Обновить гардероб. Как в школе, когда в августе вы с родителями ходили выбирать платья, брюки и кроссовки. Специальные скидки на лучших маркетплейсах, а также в магазинах одежды, косметики и парфюмерии — доступны за минуты и гигабайты.

Вывод

Хоть август и «макушка лета», за эти дни можно успеть многое, чтобы затем с чувством выполненного долга встретить осень.

А оператор T2, который регулярно добавляет новые предложения в раздел с обменом минут и гигабайтов на подарки, поможет испытать самые классные эмоции — со смартфоном в руках или без него.

Реклама. ООО «Т2 Мобайл». Erid: 2VfnxyWT2HW
ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Партнёрские новости
eyJpdiI6IjBZTE9ScTVIUVh5ZDJzcHgxdXBsQlE9PSIsInZhbHVlIjoiWm5ZZUhqSG9kZnAvOWQza3RuL01FR0F3QVN4RWtOVjd3L0lnaUp3a2Vqdmx2bEdheHdISmlyaHprMmRmNWdtMG5OV1JWZ04xNEc2azlmRGpVR3pYQ0RneXBOWkkzS3ExYzFNbTdseWlKcFBybDIzd3VOeG40SExvTzBqM1JZT0cvVUtlRTRDQkczNnhSWit0S2txOG9GWkU0M2tOYUR2eEVGTjJIeVk2dHRWSmZGQXdERjJVYVFVbk5LbHYwRW44dFJKaTc5NUZzLysxNXFFLzkycHhVSk1wMHNJWk5pTVZORGdHYklqSDR0RkdmeFJXeWV1SnVRU0dOVTRzQzN2MGRYL0FYNXNIRTdvQTlZMHpJL2NsLzJmc1Z4c3Noc0x1YUhjSFFud0ZrcDM0M29Dbm9DMk1Kd1JUSy82OHlrZUJxTmVMUXgxL05hRXJNeHQrREJuTjEzcWlYelpQT01pT0RKSXhOazY3S2Z3cnYvRWEyZHRpbFVUNXlaYzdPaHhSaEpzR2JVOUJqM1N4STcxZ1I4bElLUE9FMzY4TkhQdW82c2daZVU1ZEkyRXUvdG1ab2xJOW1XdFFvalBFSEh3YyIsIm1hYyI6ImI5ZjFiNWE5N2Y4ZjZlNTc5N2UxYjc4NTMzNTk2OTc5ZTEwZjU1Y2Q0OWYxMGYyOTEzMDQzN2IwMmVkYzhmYTgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjhTOVF0eVJKTGlCN0c5VFlxbGwydEE9PSIsInZhbHVlIjoiWCswa1pEOUJqNm5NbUlWclF3MzI4dHl5TndPbDlMaXQxTkJDSVJKUVIzS1k0SFhoazBGa2JHdjRPWkxydGZmWTdrSnhDZytGUDI5Y3N0VXhKQjJQMDZXcC9qZElOK1BvVmMvMzJVdHcrMTRLemo3dE9TK2xid1VUdnRBU0o5ZG8rL3dUVzJpMEZJYjdmRk9WME9MbVVjR253VWo1OTFTa20zZVR3RVdIM0NZemN0S0ZDbUVURjJQMGtzRGlEay9PeG5kYUlxOStFVytqa1RRbjdBY2pqUHFNVE4wU0dEU1ByQStNM1ZlTG1lbldqOFlrRUdCWTJkWlQ1K2tlWWlFT0ZrWjQwR2VDQ0xsaUVPUnpGd1gweHVZWTM1SWZzdUViQTBNVngzZ0JoRnZTZVRKa3F2YWM4SVhGcGE0N1lsR3JneGpVOWp3Si9SenR0WTBtVk02VzFVTmppL0NWeS8zMlZNQ3Uyam42RUo1V2Q1SDBSSEdpYlllbWdYOHFTT1I0dG5XNWI3QjFCTEJxdTdTMlI4bFNuby9hSE1qTG9TWTJ2ZEVFTHdLOVJ4ZlNRVERiT1lndkFpQ2ZpM3hTUmVGZUdCMVg5NEg1UnFTRFNWNUFucWkrNEdqN1BybUJHUnc5MkJJR1BBSmd6ckZQelQ2SHNJRTNxRDFKamJ6eHkzRDZ2U0prSHNwU05qUUxjOVNUQms1V1VwWXNmNTF5N1Q2eWlBUDljbm9FVkdhRG5TN3RUMlhWcUpQQ2NvcVNIOE8vdkhtRFNkRzlFYW9mSkxpendqcWVCRVZjaEJNaXVDY29GVFZGeFZ0eFNYT1phUzhmaDkvZW9SWTVhNWszM0FxRiIsIm1hYyI6IjRjMzY1NjliZTk0ZmU4MmQ4ZjFiZWY3ZjQ3YjNlOGFhZjA0YTdjZGY1OWQ3NzZkMTU3ZDFlMjMzMTQ3NTljMTIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+