В Калужской области закрыли сайты, помогающие водителям скрываться от камер

Прокуратура Юхновского района обнаружила в интернете сайты, где продают устройства, скрывающие автомобильные номера от камер. Об этом сообщили в надзорном ведомстве 6 августа.

Такие приспособления помогают нарушителям ПДД избежать штрафов.

По закону, езда без номеров или с видоизменёнными знаками карается административным наказанием. Также запрещено распространять информацию о подобных устройствах.

Прокуратура подала иск в суд, и доступ к трём сайтам заблокировали.