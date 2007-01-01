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Общество

В Калужской области закрыли сайты, помогающие водителям скрываться от камер

Дарья Джуманова
06.08, 14:52
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Прокуратура Юхновского района обнаружила в интернете сайты, где продают устройства, скрывающие автомобильные номера от камер. Об этом сообщили в надзорном ведомстве 6 августа.

Такие приспособления помогают нарушителям ПДД избежать штрафов.

По закону, езда без номеров или с видоизменёнными знаками карается административным наказанием. Также запрещено распространять информацию о подобных устройствах.

Прокуратура подала иск в суд, и доступ к трём сайтам заблокировали.

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