Для калужских школьников готовят большую программу на чемпионате «Профессионалы»

Организаторы финала Всероссийского чемпионата «Профессионалы» подготовили разнообразную программу для школьников, сообщает 6 августа пресс-служба правительства Калужской области.

Финальные соревнования пройдут на площадке Федерального технопарка профессионального образования с 25 по 30 августа. Для школьников запланированы мастер-классы, экскурсии, квесты с испытаниями и возможность попробовать себя в профессиях, связанных с компетенциями чемпионата. Среди них — робототехника, мехатроника, промышленный дизайн, беспилотные системы и другие направления.

Руководитель Центра опережающей профессиональной подготовки Калужской области Светлана Криничная отметила, что мастер-классы будут направлены на развитие так называемых мягких навыков. Участники смогут научиться работать в команде, развить лидерские качества и предпринимательские способности, получить рекомендации по построению образовательного маршрута и попробовать себя в различных профессиях.

Кроме того, школьники получат советы от экспертов о том, как выстраивать свою дальнейшую образовательную траекторию и какие навыки стоит развивать для освоения той или иной специальности.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов подчеркнул, что движение «Профессионалы» стало мощным стимулом для развития современной системы среднего профессионального образования. По его словам, это направление охватывает самые востребованные для экономики компетенции, обеспечивает тесное взаимодействие с тысячами работодателей по всей стране, задает высокие стандарты подготовки специалистов и дает участникам возможность реализовать себя в любимом деле.

Организатором чемпионата выступает Министерство просвещения России при поддержке Правительства РФ, федеральным оператором является Институт развития профессионального образования, а регионом-организатором стала Калужская область.

Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству «Профессионалы» объединяет Чемпионат «Профессионалы» и Чемпионат высоких технологий. Они проводятся в рамках федерального проекта «Профессионалитет», который с 2025 года войдет в национальный проект «Молодежь и дети».