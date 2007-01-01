Калужанка предложила ввести социальные карты для уязвимых групп населения

В среду, 6 августа, Галина оставила комментарий под публикацией губернатора Владислава Шапши.

- Владислав Валерьевич, позвольте предложить Вам совет, который помог бы социально защитить самые уязвимые слои общества в Калужской области, по итогу в выигрыше останутся все. Создайте, пожалуйста, социальную карту пенсионера, студента, инвалида, сироты и многодетной семьи, на счет этой карты заложить денежные средства от 20 до 30 тысяч рублей. Прикрепить каждую социальную группу к определённой сети магазина. По этой карте эти люди смогут покупать продукты питания (без алкоголя и сигарет) и личной гигиены, а те пособия, которые они получают, смогут потратить на лекарства, обувь, одежду, оплату услуг. Таким образом людям можно помочь, и они Вас благословят, Калужская область будет первая в данной практике, и Вы подадите пример другим губернаторам, - написала женщина.

В правительстве Калужской области поблагодарили за предложение и сообщили, что направили его на рассмотрение специалистам.

А как вы считаете? Хорошая ли это инициатива? Поддержали бы такой проект в регионе?