С начала года в Калужской области 231 тысяча человек прошли диспансеризацию

По данным на начало августа, в Калужской области диспансеризацию прошли 231 262 человека. Кроме того, обследованием репродуктивного здоровья озаботились 47 211 жителей региона, сообщили в среду в пресс-службе правительства Калужской области.

В текущем году диспансеризацией занимаются 20 медицинских учреждений. Для удобства населения задействованы девять передвижных флюорографических установок и одна маммографическая. Также работают 28 выездных бригад медиков, которые помогают проводить обследования.

Согласно программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2025–2027 годы, в регионе значительно увеличили объемы профилактических мероприятий. План по диспансеризации взрослого населения в 2025 году вырос на 22% и составил более 419 тысяч человек. Кроме того, более 119 тысяч жителей пройдут обследование для оценки репродуктивного здоровья.

Поддерживать здоровье калужанам помогает национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». Диспансеризация представляет собой расширенный профосмотр, включающий скрининги, анализы и другие диагностические процедуры. До 39 лет её рекомендуется проходить раз в три года, а начиная с 40 лет – ежегодно.

Записаться на диспансеризацию или профилактический осмотр можно через портал «Госуслуги», по телефону медучреждения или в регистратуре поликлиники. Для прохождения обследования потребуются паспорт гражданина РФ и полис ОМС. Процедуры доступны в будние дни, включая вечернее время, а также по субботам.