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Общество

Пассажиры вокзала «Калуга-Сергиев Скит» просят пересмотреть график маршрута №20

Дарья Джуманова
06.08, 12:10
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В среду, 6 августа, мужчина оставил комментарий под публикацией губернатора в одной из социальных сетей.

- Скажите, пожалуйста, каким образом регулируется расписание автобусов УКТ? Обратный рейс с Калуги-2, водители автобусов стабильно не ждут пассажиров поезда Брянск — Москва. Сегодня дошло до абсурда: подходим к автобусу, он закрывает двери и уезжает ровно по расписанию, в 9:05. Автобус, рассчитанный под поезд, стабильно не успевает под его пассажиров. В прошлый раз не успели на автобус, уехал перед носом, в этот раз точно так же. Вопрос: почему нельзя добавить хотя бы +5 минут к расписанию? Водителям понятно, они на окладе, им всё равно — есть пассажиры или автобус везёт воздух. Но каждый раз попадать под такую историю уже надоело! И вместо 35 рублей тратить 500, катаясь на такси, - написал Владимир.

В горуправе сообщили, что расписание 20-го маршрута разработали с учетом пожеланий жителей микрорайона Калуга-2. На данный момент изменений в работе маршрута не предвидится.

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