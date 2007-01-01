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Общество

В Калужской области пройдет Всероссийский фестиваль орловского рысака

Дмитрий Ивьев
06.08, 09:53
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Он состоится уже в третий раз в деревне Екатериновка Тарусского района, сообщили в среду, 6 августа, в министерстве сельского хозяйства Калужской области.

В программе на 16 августа запланированы рысистые бега на Кубок Губернатора Калужской области, финал Всероссийского чемпионата русских троек - традиционной экипажной езды, историческая ретроспектива породы и показательные выступления.

В культурной части программы — выступления труппы Имперского Русского балета под руководством Гедиминаса Таранды и симфонического оркестра Калужской филармонии.

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