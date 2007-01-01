Самый жаркий день в Калуге не обновит рекорды

6 августа в истории инструментальных метеонаблюдений Калуги - это самый жаркий день.

- В 2010 году в Калуге зарегистрирован абсолютный максимум - 38.4 градуса, - рассказала в среду известный калужский метеоролог Татьяна Инкина. - За последние пять лет самый жаркий день 6 августа наблюдался в 2023 году - плюс 32.0. Сегодня по прогнозу ожидается скромные 24 -26. Превышение над нормой небольшое.

Она также отметила, что содержание кислорода в приземном воздухе в утренние часы высокое, днем в пределах климатических показателей. По медицинской оценке, это индифферентные внешние условия и погодные нагрузки на организм метеочувствительных людей минимальные.