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Общество

В Калуге на улице Вишневского несколько дней течет труба

Дарья Джуманова
06.08, 10:52
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В среду, 6 августа, в наш телеграмм-канал через чат-бот обратной связи пришло сообщение от нашего читателя.

- Здравствуйте. Течет вода уже несколько дней на улице Вишневского, 31, со стороны улицы Анненки.

Мы направили запрос в городскую управу. Там сообщили, что в ближайшие дни специалисты проверят место утечки и примут меры.

В ведомстве также напомнили, что о подобных случаях можно сообщать в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) по телефону 112.

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