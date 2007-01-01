В Калуге на улице Вишневского несколько дней течет труба

В среду, 6 августа, в наш телеграмм-канал через чат-бот обратной связи пришло сообщение от нашего читателя.

- Здравствуйте. Течет вода уже несколько дней на улице Вишневского, 31, со стороны улицы Анненки.

Мы направили запрос в городскую управу. Там сообщили, что в ближайшие дни специалисты проверят место утечки и примут меры.

В ведомстве также напомнили, что о подобных случаях можно сообщать в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) по телефону 112.