Калужанка предложила установить камеры на набережной Яченского водохранилища из-за опасных гонщиков

Во вторник, 5 августа, местная жительница оставила обращение под публикацией губернатора в соцсети.

- На набережной Яченского водохранилища надо камеры поставить. На велодорожке вечером ездить небезопасно, любители жечь резину гоняют на машинах, очень небезопасно. Там висит знак 40, но никто не соблюдает скоростной режим. Приходится ехать по тротуару, а там пешеходы очень недовольны, что велосипеды едут, - написала Нина.

В горуправе сообщили, что установка таких камер пока не планируется. Соблюдение правил дорожного движения относится к компетенции Госавтоинспекции по г. Калуге.