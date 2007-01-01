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Остановить произвол монополий

06.08, 10:29
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5 августа в Калуге состоялся региональный этап Всероссийской пресс-конференции политической партии «Справедливая Россия – За правду» на тему "Цунами цен и тарифов: кто виноват и что делать".

Неоправданный скачок

Неделей раньше партия «Справедливая Россия – За правду» подняла ряд тревожных вопросов по теме повышения цен на федеральном уровне, а в минувший вторник соответствующие мероприятия прошли в регионах.

С начала лета калужские справедливороссы проводили опрос калужан, насколько они довольны оказываемыми коммунальными услугами и считают ли они цены на ЖКХ необоснованно завышенными. Ответы были неутешительны.

С 1 июля тарифы на услуги ЖКХ выросли на 12%, в некоторых регионах рост достиг 24%. О повышении было известно давно, однако скачок цен оказался неожиданным по своим масштабам.

В руководстве «Справедливой России – За правду» эту ситуацию считают катастрофической. В федеральное правительство уже направлен пакет предложений, призванных навести порядок в торговле и ЖКХ.

- Мы требуем заморозить тарифы на ЖКХ для населения. И в первую очередь тарифы на тепло, поскольку они составляют более 30% от общих платежей и растут опережающими темпами, - говорит руководитель регионального отделения «Справедливой России – За правду» в Калужской области Надежда Ефремова. - Как минимум до тех пор, пока не будет наведен порядок в самой сфере ЖКХ, которая давно нуждается в ревизии.

Износ коммунальных сетей в стране достигает 60 - 80%, аварии происходят все чаще. В «Справедливой России – За правду» одной из главных причин множества неурядиц считают передачу ЖКХ в частные руки. Управляющие компании собирают с людей деньги, но крайне неохотно вкладываются в модернизацию.

- Мы провели опросы и убедились, что большинство россиян не считают взрывной рост тарифов оправданным, - констатирует депутат Законодательного Собрания Калужской области от «Справедливой России – За правду» Андрей Смоловик. – Когда люди платят все больше, но не видят улучшений, они теряют доверие к власти. Как пример, несколько лет назад было повышение тарифов на вывоз мусора - тарифы были увеличены в 5 раз и по факту никакого качества улучшения вывоза мусора не произошло.

Статистика и реальность

Тревожная ситуация в ЖКХ – лишь часть комплекса глобальных проблем. В партии уверены, что в основе всего неоправданно высокая ключевая ставка Центробанка - 18%. Денежно-кредитная политика ЦБ разрушает баланс между спросом и предложением, не позволяя стимулировать экономику в целом.

Официальный уровень инфляции держится на отметке около 10%, но он не отражает реальную картину. Дорожает абсолютно все, причем существенно.

За последние четыре года в Калужской области картофель подорожал более чем на 80%, лук - на 120%, свекла - на 50%. Вот он, «борщевой набор», причем без мяса!

Стоимость дизельного топлива выросла на 32%, а легковые и грузовые автомобили стали дороже на 80%.

Причина роста цен - произвол монополий, считают в «Справедливой России – За правду».

Жить, а не выживать

На пресс-конференции Надежда Ефремова отметила несколько ключевых позиций, которые требуют безотлагательных мер и озвучила требования партии «Справедливая Россия – За правду».

  1. Необходимо ужесточить контроль за расходованием средств в ЖКХ и усилить ответственность управляющих организаций за качество обслуживания.
  2. Крайне важно проверить поставщиков энергоресурсов на соблюдение антимонопольного законодательства. Коммунальную отрасль и управляющие компании нужно вернуть под государственный контроль.
  3. Ввести социальную льготу на оплату ЖКУ для многодетных семей. Установить доплату в 30%, а с рождением каждого следующего ребенка увеличивать ее еще на 10%.
  4. Ограничить торговые надбавки в магазинах на социальные товары до 15% и ввести госрегулирование цен на продукты первой необходимости.
  5. Снизить ключевую ставку ЦБ до уровня, стимулирующего экономику.

- Партия «Справедливая Россия – За правду» за повышение демографии и достойную жизнь граждан, а не выживание под гнетом коммунальных счетов, - подчеркнула Надежда Ефремова, завершая пресс-конференцию.

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