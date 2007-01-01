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Общество

В Калуге жители дома на Пролетарской улице остались без парковки и страдают от запаха канализации

Дарья Джуманова
06.08, 10:18
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Во вторник, 5 августа, местная жительница оставила жалобу под публикацией главы региона в социальной сети.

- Пролетарская, 44. Раскопали примерно месяц назад, из ремонтных работ не произведено абсолютно ничего! Приезжали, только загородили проход через яму, где люди уже натоптали тропинку, и всё! У жителей дома отобрали 8 парковочных мест, лишили нормального прохода и въезда во двор. Машинам спецслужб также затруднен проезд! Теперь начало пахнуть на всю округу канализацией, затягивает в квартиры даже через окна верхних этажей. Когда закончится этот беспредел? – написала Жанна.

В городской управе пообещали, что разрытие засыпят до конца месяца.

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