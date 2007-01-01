В Калуге жители дома на Пролетарской улице остались без парковки и страдают от запаха канализации

Во вторник, 5 августа, местная жительница оставила жалобу под публикацией главы региона в социальной сети.

- Пролетарская, 44. Раскопали примерно месяц назад, из ремонтных работ не произведено абсолютно ничего! Приезжали, только загородили проход через яму, где люди уже натоптали тропинку, и всё! У жителей дома отобрали 8 парковочных мест, лишили нормального прохода и въезда во двор. Машинам спецслужб также затруднен проезд! Теперь начало пахнуть на всю округу канализацией, затягивает в квартиры даже через окна верхних этажей. Когда закончится этот беспредел? – написала Жанна.

В городской управе пообещали, что разрытие засыпят до конца месяца.