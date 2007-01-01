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Общество

Калужанка пожаловалась на короткий цикл светофора во Мстихино

Дарья Джуманова
06.08, 10:09
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Во вторник, 6 августа, женщина оставила комментарий под публикацией губернатора в соцсети.

- Светофор во Мстихино работает 6 секунд на проезд и 30 секунд красный. Пробки каждый день в обе стороны. Вчера больше часа ехали промежуток от Анненок до Мстихино! И так каждый день! Когда ГИБДД наведёт порядок на этом участке? – написала Марина.

В горуправе сообщили, что светофор функционирует в штатном режиме и никаких изменений не планируется. Для решения вопроса необходимо обратиться в УГИБДД УМВД России по Калужской области.

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