Калужанка пожаловалась на короткий цикл светофора во Мстихино

Во вторник, 6 августа, женщина оставила комментарий под публикацией губернатора в соцсети.

- Светофор во Мстихино работает 6 секунд на проезд и 30 секунд красный. Пробки каждый день в обе стороны. Вчера больше часа ехали промежуток от Анненок до Мстихино! И так каждый день! Когда ГИБДД наведёт порядок на этом участке? – написала Марина.

В горуправе сообщили, что светофор функционирует в штатном режиме и никаких изменений не планируется. Для решения вопроса необходимо обратиться в УГИБДД УМВД России по Калужской области.