Калужанка просит обследовать лестницу к Яченскому водохранилищу

В пятницу, 1 августа, в наш телеграмм-канал через чат-бот обратной связи пришло сообщение от нашего читателя.

- 1,5 недели лилась вода из колодца на улице Семеново Городище около дома 3, и прямиком под металлическую лестницу, которой так гордится город. Так вот, вода уже подмыла опоры этой лестницы, по которой сейчас, осенью, много людей ходит на набережную водохранилища. Только сегодня устранили утечку (после обращения на горячую линию и соцсети Министерства строительства), но вопрос — в каком виде опоры. Будет ли проводиться обследование?

В управлении городского хозяйства 4 августа заявили, что лестницу проверят и дадут ответ. Однако на момент публикации оперативной информации о результатах обследования нет. Как только она появится, мы сообщим дополнительно.