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Общество

Владислав Шапша запустил региональную программу «Герои земли Калужской»

Дарья Джуманова
06.08, 09:18
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Губернатор Калужской области объявил о начале обучения для первых 50 участников программы — ветеранов специальной военной операции. Об этом он сообщил 5 августа.

Проект направлен на развитие профессиональных навыков и карьерных перспектив его участников.

Обращаясь к слушателям курса «Государственное и муниципальное управление», глава региона провел вводную лекцию.

Среди слушателей присутствовали двое его подопечных — Александр Шляпников и Артур Титов. Александр продолжает обучение в рамках федеральной программы, совмещая учёбу с работой в должности заместителя губернатора Калужской области. Артур недавно возглавил филиал фонда «Защитники Отечества» и приступил к обучению в региональном проекте.

Участники будут изучать теорию, выполнять практические задания, участвовать в тренингах на сплочение команды и проходить стажировки под руководством опытных кураторов.

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