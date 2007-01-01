Владислав Шапша запустил региональную программу «Герои земли Калужской»

Губернатор Калужской области объявил о начале обучения для первых 50 участников программы — ветеранов специальной военной операции. Об этом он сообщил 5 августа.

Проект направлен на развитие профессиональных навыков и карьерных перспектив его участников.

Обращаясь к слушателям курса «Государственное и муниципальное управление», глава региона провел вводную лекцию.

Среди слушателей присутствовали двое его подопечных — Александр Шляпников и Артур Титов. Александр продолжает обучение в рамках федеральной программы, совмещая учёбу с работой в должности заместителя губернатора Калужской области. Артур недавно возглавил филиал фонда «Защитники Отечества» и приступил к обучению в региональном проекте.

Участники будут изучать теорию, выполнять практические задания, участвовать в тренингах на сплочение команды и проходить стажировки под руководством опытных кураторов.