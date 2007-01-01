В Калуге прошел круглый стол о проблеме фальсификацией истории

Во вторник, 5 августа, участие в нем принял губернатор Владислав Шапша.

- В мае на нашей встрече с членом Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кириллом Кабановым договорились о создании дискуссионной площадки по борьбе с фальсификацией истории, - заявил он. - Благодарен Кириллу Викторовичу за то, что такой площадкой стала Калужская область. Сегодня в Калуге проводим круглый стол c участием уважаемых федеральных и региональных экспертов.

По его словам, нужно жёстко и принципиально противодействовать любым формам неонацизма, русофобии и расизма.

- Любовь к Родине, знание ее истории, сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей – на этой основе строится развитие нашей страны, все наши социально-экономические преобразования, - заявил Шапша.