Калужские чекисты приняли участие в открытии памятника героям Великой Отечественной в Орле
Как сообщает пресс-служба УФСБ по Орловской области, торжества состоялись во вторник, 4 августа
Событие приурочено к 82-летию освобождения Орловской области от немецко-фашистских захватчиков.
Мемориал в память о погибших героях-чекистах установлен по инициативе ветеранов госбезопасности.
Его открытию предшествовала кропотливая работа с архивными документами.
На стеле высечены имена 60-ти сотрудников НКВД, среди них есть и те, кто выполнял свой долг на территории Калужской области и погиб здесь.