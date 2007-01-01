Афиша Обнинск
+26...+27 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Калужские чекисты приняли участие в открытии памятника героям Великой Отечественной в Орле
Общество

Калужские чекисты приняли участие в открытии памятника героям Великой Отечественной в Орле

Как сообщает пресс-служба УФСБ по Орловской области, торжества состоялись во вторник, 4 августа
Михаил Тырин
05.08, 15:57
0 181
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Событие приурочено к 82-летию освобождения Орловской области от немецко-фашистских захватчиков.

Мемориал в память о погибших героях-чекистах установлен по инициативе ветеранов госбезопасности.

Его открытию предшествовала кропотливая работа с архивными документами.

На стеле высечены имена 60-ти сотрудников НКВД, среди них есть и те, кто выполнял свой долг на территории Калужской области и погиб здесь.

Новости по тегу
общество
Лента настроения
3 оценили
0%
0%
0%
0%
67%
33%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlREN01JK1VvcXduN2tudkpRcUVPRnc9PSIsInZhbHVlIjoiMnBkOGo5REFEbVE3SHhvYmVjVWg2Wk1vaDhvdXZLSlBTUkI0VUNrVDE4V1ZSR25nUjVNOW5VUFV5V3N4cW96WmZ6dHlESk8wU3FscTFWL21oTjJDQXpDRkNxM0h2STJHZFhBZURQYTB1MWJCVVBObGgyajUzQThvekF4QXM4SjduZjgrTFErM29oZTZmY3pLQ05md0VNNEpGVGtRSTRsa3RBZG1tb2xFTkVOQVI3dXlMZ09YM1Z6NnEzOVpLT0ZYNzFHVGs1bm1LUDRUcVYxczR3QU1DT3NRUzFLcTkzQzR2Q000dUVwQTdMRzJGRW9DR0YwZTAwWG45WXdBREJYekFYbXNYWFdPQkVTRjBVQXR3TlNpanAvS05vc1FZR0tsL3g3bG9BRmFlU1JxWmJhSmZ3MU9EV2hWSjhZZ0lrYXJmSUczakVuYVRqTFlmTVF3YzJxOGVRbG1UNS9laUwxRDRacXR5ZGdvbWZWY000U01iK3FOSWRPMkRzN3NsMUN4dVJPU2RHRUR5SXdHaVRaT0tpNDNWQ1MybFE1NHlZTDB4cjFyeDRmYUw4Nnlhczl2Vm51cTMvMmNPODZRaDNRaCIsIm1hYyI6IjU0YzI2YzZiOGI3ODA2YmI0ZDk1ZDI4YWFhZDBiNDkxMzFlMTU4NmIzZmM1Yjg3ODE3NzY1MTlhNjNiNDZkMDQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Iit5bWthQmV6SkY4bFl4eUQ2aUlqaVE9PSIsInZhbHVlIjoiVnYzN0ZwSDVFOHhXOHd1dzBTc3JRSWRrRXNxOVh2Yk5IKzdoUm1rdEZpcXd0UEM2TzFKeGZtSTk3cVRheGVaZHBxcVZvbHI5ejBXS0JkUVgxeDhCTHY3NytTUURiU1QvTWowTTJzcDVHYS96enR0RkMxQnJXWlQxZzN1Qmorb29NZnpQeHBMWG44L1BTSkcwcnFuSXo0UUVDT09WQzM2d2FXcGN2SnBJMmpwY0owTXY2YTd6TmVERmd3N3VBeFNVc2pPb2U4OTdSQ05oZWkrY1N3R2FuQ1Z1cFRVcndxeGlyQkx2d2NCVVpvQmk5SFUxTUlWeHYxTzVvUlBSMHdhcFZNOFFLbnpBdGpqak90cWs4VmpMTXNacDVFSmdXYWRjMlMxZUlKalJPVExtYlF5OGRuMktRV0NXNEk5RXVHTDJsSmhmclVkYVpud1Z4SVRKb1EzRU5CcUQ4ZVRGUVV4MW5FekI3VkVGTVBnL3doWHJ4MW54V1BrTXJ3elBMUlB5Q1ZGRlp2aE9Qb1hELzlpN2o1UWpJQkJFTFFBL2FHb1FzSWJER1FSckZoc2hZdkd4SHdSRzBGaXlTamI1T3BhK2FNNUZJLzN6Zk1kUml1eXc4NGZBSTRjNHBIdy9IRHc3eVNzQ2p0ZFVoV3Jqdm9xWG9UZ0dGM1ptZGU4MTlPMVZNdmZrcEdveGdsZDBsN0Y5Q3N2K05rQXRmbUpMazBXQ25MaXBpNTZERGlEUVlrdHBTL05za2xveExRaCtiREZWRVB0QnNHY3RUYTR3T1hJc29JZllEbUVia0tpdTFrNXNaU0ttbkwwZkgwQVNVRDBjMnpONURWd1p3UWJhZnI5MiIsIm1hYyI6IjQ4MzllYThiZGNhMjRjY2EwNTNmNzU0MDE5YjFiZjhmYTA1NjU5YjJkMGNiMDE0ZDBhYWI1ZTY4ZGYxOTNmZWQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+