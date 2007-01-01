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Общество

Калужские власти ответили на критику о строительстве школы возле психиатрической клиники в микрорайоне Тайфун

Дарья Джуманова
05.08, 14:52
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В понедельник, 4 августа, местная жительница оставила комментарий под публикацией губернатора.

- А мне интересно, кто выбирал место для строительства? Это нормально, что в десяти метрах от учебного заведения корпуса с душевнобольными людьми? – написала Алина.

В ответ на это в региональном минобрнауки пояснили, что клиника имени А. Е. Лифшица на улице Маяковского является важным объектом системы здравоохранения России, а законодательство не запрещает возводить школы или другие социальные объекты рядом с ней.

- Участок для строительства школы находится недалеко от жилых домов, а это очень важное требование к размещению школы. При этом отметим, что новая школа будет обеспечена всеми мерами антитеррористической безопасности: охрана, видеонаблюдение, кнопка вызова войск Росгвардии, ограждение по периметру территории, - добавили в ведомстве.

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