Калужский технопарк готовится к финалу Чемпионата «Профессионалы»

Финальные состязания по 22 промышленным компетенциям федерального чемпионата «Профессионалы» начнутся в Калуге 25 августа, сообщает пресс-служба Правительства Калужской области.

Вместе с участниками к соревнованиям активно готовятся эксперты и специалисты. Соревновательная программа будет разделена на несколько категорий. В основном зачете выступят студенты колледжей, в категории юниоров — школьники старше 14 лет, в индустриальном зачете примут участие сотрудники предприятий в возрасте от 22 до 35 лет, а в международном зачете свои навыки продемонстрируют профессионалы из дружественных государств.

Всего в финале примут участие около 230 конкурсантов и 280 экспертов из 48 регионов России.

Директор Федерального технопарка Маргарита Скворцова отметила, что технопарк оснащен современным оборудованием, список которого формировался с учетом позиций Министерства промышленности и торговли РФ. Оборудование полностью соответствует запросам реального сектора экономики и уровню производства на российских предприятиях, что гарантирует проведение всех компетенций на высоком уровне с применением отечественных разработок.

Параллельно с состязаниями на площадке технопарка пройдет форум системы среднего профессионального образования (СПО). Участники со всей страны обсудят вопросы технологического лидерства, образовательные технологии, кадровые аспекты подготовки специалистов и другие направления развития СПО.

Организатором чемпионата выступает Министерство просвещения России при поддержке Правительства РФ, федеральным оператором является Институт развития профессионального образования, а регионом-организатором стала Калужская область.

Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству «Профессионалы» объединяет Чемпионат «Профессионалы» и Чемпионат высоких технологий. Эти мероприятия проводятся в рамках федерального проекта «Профессионалитет», который с 2025 года войдет в национальный проект «Молодежь и дети».