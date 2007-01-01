Афиша Обнинск
+26...+27 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Калужский технопарк готовится к финалу Чемпионата «Профессионалы»
Общество

Калужский технопарк готовится к финалу Чемпионата «Профессионалы»

Дмитрий Ивьев
05.08, 14:31
0 261
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Финальные состязания по 22 промышленным компетенциям федерального чемпионата «Профессионалы» начнутся в Калуге 25 августа, сообщает пресс-служба Правительства Калужской области. 

Вместе с участниками к соревнованиям активно готовятся эксперты и специалисты. Соревновательная программа будет разделена на несколько категорий. В основном зачете выступят студенты колледжей, в категории юниоров — школьники старше 14 лет, в индустриальном зачете примут участие сотрудники предприятий в возрасте от 22 до 35 лет, а в международном зачете свои навыки продемонстрируют профессионалы из дружественных государств. 

Всего в финале примут участие около 230 конкурсантов и 280 экспертов из 48 регионов России. 

Директор Федерального технопарка Маргарита Скворцова отметила, что технопарк оснащен современным оборудованием, список которого формировался с учетом позиций Министерства промышленности и торговли РФ. Оборудование полностью соответствует запросам реального сектора экономики и уровню производства на российских предприятиях, что гарантирует проведение всех компетенций на высоком уровне с применением отечественных разработок. 

Параллельно с состязаниями на площадке технопарка пройдет форум системы среднего профессионального образования (СПО). Участники со всей страны обсудят вопросы технологического лидерства, образовательные технологии, кадровые аспекты подготовки специалистов и другие направления развития СПО. 

Организатором чемпионата выступает Министерство просвещения России при поддержке Правительства РФ, федеральным оператором является Институт развития профессионального образования, а регионом-организатором стала Калужская область. 

Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству «Профессионалы» объединяет Чемпионат «Профессионалы» и Чемпионат высоких технологий. Эти мероприятия проводятся в рамках федерального проекта «Профессионалитет», который с 2025 года войдет в национальный проект «Молодежь и дети».

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IklyMmxIekRUTkw4R0VtaUdhSkdYM3c9PSIsInZhbHVlIjoiZmtYdEFqcXZWaERMb0ZNMkVmTlE4UmFvME10TXVxQTZyeDZORGJFMytJajNPT0xmRnpCRWgyb2lEaUFCcW9ONDM4THFQOU9SVWZ4QmFwa0xRM3lqbFNkVHhBaDFYZ3NISTZXcU0xY3hycnRUdm9aNjFrY21OUHM0c1ZiMHc4R2VjUlVJbzhvMkVhM0hDT1NNbkp4b2FpaWdGMmc1Sit6RWFZWHVteHNIQlhEZEZiR25ZL3U4VTN1MzN2R3NzeU9xaDQzd3VpbjRRTlFDd0JjUGNNdG5BOTVlT3RnL05SMndDemVkakovUExrTDBUSXgwR3pXVFNrb0dVT1NtejJXSTdFelB4VlpTTzFHQm5GZ2hrNE44OSsxT1JXUXI4UUtINHloTmZzNWZ3S0Via2ZsM2x0UlRYN3NjSllGYmpBQzdKaGordXZNd3prbjJxS1kydnVIVGcrL2J3ckFPTkd5c1grUlcrOVFhZDd4RzlYWXROdkhwKy9BR2xSMkZjUEt0c3NUY3k4a1B2dCtYMXZWY0t6cHVzdVErc1JmN3RETDlFY0NzTTg2aEl2NU11MVdaYk51ZlJWaGh4M2VNSWtBWCIsIm1hYyI6IjIyZmE3ZTI3YTZhMjM5MjNkNTcxZGJhNmI4MmZkZTFiYjc3ZTdhYTA0YTE1NjQwZTk5NmEzZjhkOTM4MDg5YjMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkY4YnFUZEJKZGM1eWRpZUtZSjFETlE9PSIsInZhbHVlIjoiUmhwbVl3RFZIdWRuQ2F1Slh3VGhlR3FFT0ZKaFc1eWJ5UTF3NEtHaUxtZ2x1UUovc0h2ckdYRTR6OGZXUnBJTWFVUklTUEpjQm42d1lXT3lFTERvaGlOeFJ4U3RGZGoyai9BOThrTjFKWEF2MUkrYWIrSnI1NmFPODlEZE9BcHREYXRjcmtOOXd3QWtRMjN1QURpWDZWbmRQeEtBNE8rWmhlLzF5UUFFY1RRQVZESWYxUklCNjJMTXBZb1k3NWJPOE8ybldMeWNxUWY0QVdJbW9ZMEEvUkJKU28yZ1cyLzREWC9DelQyanFMcDJna2gyK2hNOXUzeW1Gbk9wMmhFZzM1VXFtbkZvMlZhaVg0cGpBdGVodVRYbHFlQktqUjhnL1ZMTnJUU2xaSGJsNlF4cXJ1QmIrK25Odm5MbkN0V25OQ3RuaGh1V05aeDZLVGprN3hJTDNySGtFMUtxbHV3NkhrQ0Q4eERua3Z1Unl0NjdsRnlGZWxDZlg0N1c3aXlZL1MycWR3dmx3eUdVdm9HejNWRzk5NkRSS1BkTFJPaWlKbHU4dDdaYTkvNUo5d0FyZWl6Rk5seE81cjRxNjBIZGtPTE9EMHFxWG1yemlvbUNXM1FYMDdCd3FNRDl2eU1EdzBDVWZlMzVML1BGUVVQTkpiQWpxdWhGdFhaeVFaUnIyT3RWVFI0SUdXNWFHS3g3Sm82NE4rSXlUK0h6UmJ3NWcwNDZpNGc0Qm1Ld1o3UzVMZDJCRmR4WVpTZ2IxWGFrVzdnL2kyUWQzc25TVTlZUDRzbHZzb1o4amlaaFdWandvUU50NWcvdXk5b2RGeFJHVFZpa1drTzk5NVYyMHFzLyIsIm1hYyI6IjFlOTk1YzAyYWY1YTJiNDc4ODYyNTM1YmIxY2U5ZDZkNWRjZmFmYzhmMmE4ZjI3MjhiNDY5YzBhOTRiMDFlNzkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+