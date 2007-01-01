В Калужской области затопило деревню Алопово

Во вторник, 5 августа, в наш телеграмм-канал через чат-бот обратной связи пришло сообщение от нашего читателя.

- В Алопово СП «Совхоз Победа» стихийное бедствие. Люди в западне, не проедет ни скорая, ни пожарные, ни МЧС. При этом люди отрезаны от цивилизации: с одной стороны лес, с другой стороны затопило, с третьей СНТ, пешком не выберешься. Администрация не реагирует и говорит, что дороги в собственности физического лица, которое по соглашению должно было несколько лет назад их администрации передать. Очень удобная позиция для того, чтобы не делать дороги и освещение. Обращения в администрацию, прокуратуру, ОВД, губернатору пока результата не дают. Будем следить за развитием событий.

Мы направили запрос в администрацию Жуковского района для выяснения обстоятельств. Как только получим ответ, сообщим подробности.