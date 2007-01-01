Афиша Обнинск
+26...+27 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге предложили сделать парковки бесплатными по выходным
Общество

В Калуге предложили сделать парковки бесплатными по выходным

Дарья Джуманова
05.08, 12:41
4 964
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Житель региона обратился к губернатору Владиславу Шапше с предложением отменить плату за парковки в выходные дни. Свою инициативу он изложил в комментариях под публикацией главы региона в соцсетях 5 августа.

- Владислав Валерьевич, предлагаю, как в Тульской, Нижегородской и некоторых других регионах, сделать все парковки на выходные дни бесплатными, в том числе для более комфортного пребывания туристов, которых в нашем регионе с каждым годом все больше и больше, - написал мужчина.

Однако в горуправе пояснили, что пока таких изменений не планируется.

- Изначально мы сделали их платными для удобства: чтобы всегда можно было найти свободное место. При выборе расположения парковок мы ориентировались на торговые помещения, потому что в основном их занимают работники торговли, и мест часто не хватает. Парковки бесплатные становятся в праздничные дни, - сообщили в ведомстве.

Новости по тегу
парковка
Лента настроения
14 оценили
21%
0%
36%
0%
14%
29%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 4 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlNDTzhsako0NzZtZ2RWcmhYYTZWSlE9PSIsInZhbHVlIjoiNkNPK01hc0k5Qk94RU13d3poVnhzS0t5eVB4Z1pMd1poUmZxcHdCcFdxVEFHeEJ5UFBWamNidkFsamQ3R2tLcHFiZ1drZFdaQzBjdDhRNzU3aXJCK3FwZ2lBbHEwejhNYmZ0RlVlaW8zN0dUcWFSdkpVMzdhTkZHWnJYNmJncjdRQ212cFVMUFNhZWx0ZmlqbmVjNVR2Unk4bTBnNkpSU0tBRkJIemZSckJYdVVsWGtYMld1aG5hWHdTdVhRcTNmUEZTdnZwRjhhUS9mUUpieFp4enF3Ni9ObWh0V0xhT1ZwRHhPaHlLUlNmTFFpK1YzVkVjRTQ2REJhOWxYcE9Vb2xkT2l0ZGpOTGJzNzhhbVFUdGxiVDhVS3ZpSFRCWHY5QzNYTU52RmJGaVNMQklNS0tLNXhVVkpuUWlWNEhGN2x2WkdJS3hDWXFYQkgvQzVicnFmM3R1NUdseEdQZE5IMkFNTktkWU5YcU9sL0xsVlRrZVNxc0ZLME1XdTJoSzU3RkFrQmVmM2xZbGNKYktNWk5FeXNjaitlbUtlMmtWNGhBR0pqbEJzbWxBQTRVTEFSTTlhdURVRUhwRitOeVpUWCIsIm1hYyI6ImEwZjZiNjgyMTJhZDVhM2VjOWVhMjdlM2E5Y2ViMmY5ZmJhMzJmNjBhOTIyMDM0NjQ2ODFlNWJhMGEzYmM3OTEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik8zQk5sbFBLcUs2TU9Iazh0OXZVMGc9PSIsInZhbHVlIjoienpqcndjWlZQUTdHbjRIRlJqa3FuRXhVa3JnR1haRVgvN2UvY1V1YW5VN0RHNnlYempCY3dHNlBTbkVscHhLNnphUXZseG1CRHFTZ3Y0aEpJTXZOTWNqa1VQSUtOZGZROHpWakRiZGVBMEpabkhSbzZ3TXFDZzNUT0lJMzNCUG5WVFRBdWxuY3FvTXd0NnhWV0gybHFCMHVCNXQvYldPUVRXVGRDK1RoQWxYTEIwU25JbERkaXlIQUdlZXlQMUxhVXg5dVY3MnNYbVJFcHVPUitoMUxrWDkxb0VndHlkK1pMMnZmUnVrMlVWYTJxS2F2OSt3RENJYWVORUdVa2t0NFJxWWJjMHF0eDR6YXYwWlZxbUVMME5xdlVxaXVhaW1EMW9tUm5SN2o2MGxrenpFbnVFbUpiWjZPNWNMcmF4ei9nbEE3eW5ydHl2dmJYSzhoNTB1aHFiaWIxWTNZNlBGOU56T1BiUkhYdENnOXBrOExvUjdZcVVsZ1UvZGxXVGJnWEFTV0tudUlqRjNqZFdpSGhVaVUza2NaQjJrSlppNkxTSjVRaVBTQ2krNjdEdlNuS2Q1RFozRU5ZS05FOEJyQUZVWjBPejJjUzdwWjBsZUtVVk9qWHBUb0d0UDlYNEF6R29JdjREOXE5dUp1ZXFqdVFLa1hUYzlUQkl5ZTM2bUdyK3ZVRmhQRmEyWlEwUGIvSURWMDdVdzVpT0J3K1NjdXA3MUFHSkY1N0pkNEtMeG1rQnl0ZHl6b2sveUkrMW9PRnZwWmpLcGcwdUd1ZU5SOC8rQzB5TTJ2dVI5dDl5S0FEUnNCSU5MSTNXNzBlRDhFTHlwQ3lVdS9rM1pRV040MiIsIm1hYyI6IjEyY2IxMzZmNDlmZGQzZTYwNmZmMTNiMzE3YTJhMzUzNzViYjIwYzcyODc4NmRkYzBmMWIxOGZiNDhiNDBhOGIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+