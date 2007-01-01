В Калуге предложили сделать парковки бесплатными по выходным

Житель региона обратился к губернатору Владиславу Шапше с предложением отменить плату за парковки в выходные дни. Свою инициативу он изложил в комментариях под публикацией главы региона в соцсетях 5 августа.

- Владислав Валерьевич, предлагаю, как в Тульской, Нижегородской и некоторых других регионах, сделать все парковки на выходные дни бесплатными, в том числе для более комфортного пребывания туристов, которых в нашем регионе с каждым годом все больше и больше, - написал мужчина.

Однако в горуправе пояснили, что пока таких изменений не планируется.

- Изначально мы сделали их платными для удобства: чтобы всегда можно было найти свободное место. При выборе расположения парковок мы ориентировались на торговые помещения, потому что в основном их занимают работники торговли, и мест часто не хватает. Парковки бесплатные становятся в праздничные дни, - сообщили в ведомстве.