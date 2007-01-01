Калужская область увеличивает экспорт хлопьев: около 500 тонн отгружено за рубеж

С начала 2025 года из региона экспортировано около 475 тонн продуктов переработки зерна, включая различные хлопья. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Калужской области 4 августа.

Основной объем поставок пришелся на овсяные, злаковые, кукурузные, пшенные и гречневые хлопья.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост экспорта, что подтверждает популярность продукции, производимой на территории области, как в России, так и за границей.

Ключевыми направлениями экспорта стали страны ЕАЭС (Беларусь и Армения), а также Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан, Туркменистан, Абхазия, Грузия, Израиль, Молдова и ОАЭ.