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Общество

Калужская область увеличивает экспорт хлопьев: около 500 тонн отгружено за рубеж

Дарья Джуманова
05.08, 12:21
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С начала 2025 года из региона экспортировано около 475 тонн продуктов переработки зерна, включая различные хлопья. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Калужской области 4 августа.

Основной объем поставок пришелся на овсяные, злаковые, кукурузные, пшенные и гречневые хлопья.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост экспорта, что подтверждает популярность продукции, производимой на территории области, как в России, так и за границей.

Ключевыми направлениями экспорта стали страны ЕАЭС (Беларусь и Армения), а также Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан, Туркменистан, Абхазия, Грузия, Израиль, Молдова и ОАЭ.

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