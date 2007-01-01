Шапша провел рабочую встречу с членом ЦИК Николаем Левичевым

Она прошла во вторник, 5 августа.

- Калужская область может быть образцом с точки зрения организации выборов, - отметил Левичев.

Обсуждались предстоящие в сентябре выборы губернатора области, депутатов Заксобрания и местных органов власти.

- Много новаций. Впервые калужане смогут проголосовать в Москве, - рассказал Шапша. - А в нашем регионе - жители Курской области, которые находятся у нас в ПВРах. Для удобства жителей будет организовано трехдневное, с 12 по 14 сентября, голосование. Используем его различные формы: как традиционное на участках, на дому, так и дистанционное. Особое внимание уделили вопросам безопасности. Налажено взаимодействие правоохранительных органов и муниципалитетов. Оборудуем участки системами видеофиксации, металлодетекторами.

По словам Шапши, важная задача - обеспечить безопасность, прозрачность выборов и бесперебойную работу избирательных комиссий.

- Ничто не должно поставить под сомнения легитимность и достоверность результатов голосования, - подчеркнул глава региона. - Все это требует от членов избиркомов высочайшей квалификации и профессионализма. Выборы в Калужской области всегда проходят открыто и демократично. Уверен, и в этот раз будет так.