Афиша Обнинск
+23...+24 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Шапша провел рабочую встречу с членом ЦИК Николаем Левичевым
Общество

Шапша провел рабочую встречу с членом ЦИК Николаем Левичевым

Дмитрий Ивьев
05.08, 12:21
0 159
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Она прошла во вторник, 5 августа. 

- Калужская область может быть образцом с точки зрения организации выборов, - отметил Левичев.

Обсуждались предстоящие в сентябре выборы губернатора области, депутатов Заксобрания и местных органов власти.

- Много новаций. Впервые калужане смогут проголосовать в Москве, - рассказал Шапша. - А в нашем регионе - жители Курской области, которые находятся у нас в ПВРах. Для удобства жителей будет организовано трехдневное, с 12 по 14 сентября, голосование. Используем его различные формы: как традиционное на участках, на дому, так и дистанционное.  Особое внимание уделили вопросам безопасности. Налажено взаимодействие правоохранительных органов и муниципалитетов. Оборудуем участки системами видеофиксации, металлодетекторами.

По словам Шапши, важная задача - обеспечить безопасность, прозрачность выборов и бесперебойную работу избирательных комиссий.

- Ничто не должно поставить под сомнения легитимность и достоверность результатов голосования, - подчеркнул глава региона. - Все это требует от членов избиркомов высочайшей квалификации и профессионализма. Выборы в Калужской области всегда проходят открыто и демократично. Уверен, и в этот раз будет так.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjhwbXoyVWk2ZVV2VXoyTG9xUmVweXc9PSIsInZhbHVlIjoiL3pNSmxhOG0rS3dPMklWOC9raktuS1Q4QldBZ0hZaUlOZWU4cTVCeEswK21FU2s0bkxkQU9wMEtsQ3NldFZVc1NZY3pNY3lYbVZjdkpGQnF5ekhXbnBKOHZ3NXB5M2FwS3FNdUU2eXVIWVR3Rnp1RUlhaHVNUkVxSmtsTXNFYUkxWnNYTUhob1c4ZWJTSUtBcDR3bkpMZk4xVFFkN3lWd2d3MUxHTFcwdG9jcnZDcHlkdk83V2N2TG9HUFE5YjN2Y1p0VGlsRVV6Z3V1QUZ0YTlibEoyVVd4K0FkUm1GQjYzb0FhVkZZS0xiZGtxRkpMdEo5ZENtNGJIa0lQOFMxTlRJaVQxOXhRTXdtUm9sMGxhb3hjREFWek9YWm5MYmEzd3MzbnhVZFc5dlJIeXVsenQ2NUxTM3pXalpQNGtKUTEvVEpPMSsrbFZwSEQyd0xpQ1duWnlkSzhidkd4M3RUMXoxZytBWXN3QUJzbkxkMU9ycE1YMXhIYnExOHVXbjJVb29PclAxbGdzTW8wM2F3NGo2eFFIemc1dW1KTkVLaGVDMUFhVGxVSUwvWFd2cnlZV0E0N25qTE82NCtvOWRzTSIsIm1hYyI6IjdhY2IxNDM2ZmZlYzMxODkyMDI2YTY2OWI3NzFmMzZjMjMzNjgzNTBlMTU1YWQ0Zjc1NjQ5ODY1NGVjYTc3ZGIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjdtZ1pnckFXSDB4RVcwSzFDeWxLTWc9PSIsInZhbHVlIjoidHZ1dGx4UCs1eGdlMUJFczVSVXVQYWVpYUJDdEhTSlZmV1MxTTVqOXplWXFCVFZxbzcxUzI3NjVPVHNJZmZqMEpFSU1rRTZsb21yZkpjdVlaWnl4MWtsNUkxWDFPS2k1MEM2dGlXRThDdzM1VDl3dzNuaGJZYytBeHRDU2FFR3N6SEFjYVM1WGh4UVh6VjFNZkZWVE0xRHo4blQxWnBtdHlka3R3WHcraU45YUxwNWQ0ZUs1WnVrMHk2TW0xc2t4YzJMd1FpaEpCUjgrR1BVaTN5b2tUTGlkZ2hIMCsycTR1eVd0VjEzaU1vanE3NjZkOHozTUdSM0RoejRicy85Y2dLb3hZejcwUmNRWmx4dXo3TGJyZDRRdFJxeU9rTEVuQUtoY2NibUIvSlZXR2NCaEJyYzA1VHRIK21xWGdSaDBtYUx5ejgxNE9mVnNXTCtJNzFWTzlYcHFJc0QzV2pOaCtrUDg5emNBYXRnTWdqOWo1Y1NucDVkTk5CQW1iamJTRzQyZUl3NEN1SldCYTVENkNibG9Ga0prdmNQUGV5TnlSSGJsMnAxT0J4dTFSa09rWHhPTHNDVnRJbHJobU9XNHRCRGVZSVB1aFVTYnZ0OEpsOE81bXdZcEJnYjBNK1lhbVdLdTB4S01XU0lVM1Z1NWZoUkFlSGhsSk1wMFB2Z2lOVlk2MTRqZmdzdEMzL2czRk50MUdjVVlPNXAxODA1MGFmODBvRC9ONkgxR3RxZ2FnTmlhN2JEc3FaNGZFTVhDYm0ybm82cjl3ZTh2ZkhhQjZ1cEI3dTRQNERPcEsxcE02K0hLNlc0Vi9ESFA2QjVjRGc0OXNlTERvVjZqTDJQNyIsIm1hYyI6IjdlMzNkZjQxYmU0Mjk0ZWYzMzc4ZTBmZWJmMGZlYjE5ZmY1NmEzMDJlZTZlMmE1NjNjN2I2NGYyYmMwMDJjNjkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+