В Калужской области 30 гектаров заброшенных земель вернули в сельскохозяйственный оборот

Региональное управление Россельхознадзора активно возвращает неиспользуемые земли в сельскохозяйственный оборот. Об этом сообщили в ведомстве 1 августа.

Если владельцы игнорируют предписания об устранении нарушений, Россельхознадзор блокирует сделки с землей через ЕГРН и добивается ее изъятия через суд.

В 2024–2025 годах ведомство подало в суд материалы на изъятие 354 гектаров земли. Уже возвращено в оборот 9 участков общей площадью более 30 гектаров.