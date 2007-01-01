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Общество

В Калужской области 30 гектаров заброшенных земель вернули в сельскохозяйственный оборот

Дарья Джуманова
05.08, 12:07
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Региональное управление Россельхознадзора активно возвращает неиспользуемые земли в сельскохозяйственный оборот. Об этом сообщили в ведомстве 1 августа.

Если владельцы игнорируют предписания об устранении нарушений, Россельхознадзор блокирует сделки с землей через ЕГРН и добивается ее изъятия через суд.

В 2024–2025 годах ведомство подало в суд материалы на изъятие 354 гектаров земли. Уже возвращено в оборот 9 участков общей площадью более 30 гектаров.

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