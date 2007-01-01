В Думиничском районе дом культуры оборудовали для маломобильных граждан после вмешательства прокуратуры

Надзорное ведомство провело проверку соблюдения законодательства о защите прав инвалидов и маломобильных групп населения. Об этом сообщили 5 августа.

В ходе проверки выяснилось, что в Думиничском районном доме культуры отсутствовали необходимые условия для доступа людей с ограниченными возможностями: не было пандуса и кнопки вызова персонала.

В связи с нарушениями прокуратура направила в суд иск к МКУК «Думиничский районный дом культуры» и администрации муниципального района с требованием привести вход в здание в соответствие с законом.

После этого дом культуры оборудовали необходимыми элементами для комфортного посещения маломобильными гражданами.