Афиша Обнинск
+23...+24 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Думиничском районе дом культуры оборудовали для маломобильных граждан после вмешательства прокуратуры
Общество

В Думиничском районе дом культуры оборудовали для маломобильных граждан после вмешательства прокуратуры

Дарья Джуманова
05.08, 12:00
0 207
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Надзорное ведомство провело проверку соблюдения законодательства о защите прав инвалидов и маломобильных групп населения. Об этом сообщили 5 августа.

В ходе проверки выяснилось, что в Думиничском районном доме культуры отсутствовали необходимые условия для доступа людей с ограниченными возможностями: не было пандуса и кнопки вызова персонала. 

В связи с нарушениями прокуратура направила в суд иск к МКУК «Думиничский районный дом культуры» и администрации муниципального района с требованием привести вход в здание в соответствие с законом.

После этого дом культуры оборудовали необходимыми элементами для комфортного посещения маломобильными гражданами.

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImZiNm1QQW1ZcU1tTFYzTms5K0g1dEE9PSIsInZhbHVlIjoiVWFwNVpjays3MUduZGtSSFg5UnVqc0ZyN0hYYmx1OGJsUkJTR2JsYnNmcTdCS0h6eFNWWlBWWVkvc284Y3dGazNpbHRXdTd0WG5mVUlCZlpZaWpPdkFxQlZwQnQrU3o0SUxPTTlUSTBucThmYUxIWGZBWHdlVXZ3TDlNa0gvZVR4M0t0Tko0QzdqcEgyZXpZaDBRR2ZxeCtsN3lvbnZwbElrWVhDWVpSMFV4SzBrS0o0WUtKV2FTYXJxY2RYRGdSZzNBTmdNRXlSbmk5bHptTFNUUjBMRElNU21ybVlaYnMzbjhUaEFTa1ZjVFcwOTlqN3hwU1FzMDdjNTlFc3ZkMy9KYkhxQVAyODVwTkpNUlFjbDRBZlNJb1g2Rjk4RkplOW1ONTdwVzNwUVNUZFF0UE04ZWdKUXc2NmFxajJ5MGROTmxkTXlrYVltMitqWWx3Z0JKV2JTR0N6QjhKSHZzU3VYSkdwWTR1VDE0UnNxODlsRndQTHdxZVBqb2ladG9UK2JZdnZsTFBNZGQzNXZPWnMwa1dvM2JvaHI4d29QVzBrcjl2TDZXZkhVNi9admRVRE5TOEx5eEpvQnRyTE5MdCIsIm1hYyI6IjQ4OGY5ODI0ZDY4ODEzODdjMjA3OGJlMWVjZDZiNmRiMzg4Y2FkZTA2OWE2N2U4NGFmMmQ3ZmIwMmZmYWM2YmUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ii9uRWlOY0hqai8vNXJiMFBialJqN1E9PSIsInZhbHVlIjoicUt3bmdzOFdlbitVWWdVWklITjhXMzd6QTliK0lHR0ZCMDVCTWY4SHBkVWZhdC91TEI0TWhPVEhOWU1SK3pocEhNTTlGQU9odkVJYk5oRE4wNzRaMXJ2OXJiT1hTejdTQUpGNGJ1SFJscVJqbFBkVmVyT1VQYy9wMnRmaXNYZnJMSFZPbzBRUmsrSUpnWkJDU0c4SjZoNWtUY21EZ3pZYWhJeVM2RWlEYzR1MGhBZUt5WkRpN1JOclBNd25GdmJGZUt0aEp0eldEMEI2a0p1cFhXbUxIYklDbEt3UmVyek5wMXBiZTZyeEN6Qlk5STNKeWNRUTdPUXRlWnZtaEJ0VGREM3FDZXVIU1gxREREcFBmQmRLUm5vSjhzSlFRekdWelI0b3YvYXdudkhVV25laGc2akxnZXN4bEREOFFYemxxNDRocjlCeCtSOU9RdU1MemxYOEhVTVBNcC9vNlpkbVZQcDljYUJZckc5NGRJRjRDemtjMVlOeEYrM1ZPaGgyTGxsS0t5TTFmOG55WW5WUWwrOEZzZjRTTnBKcjdicU5ycHAxa1BKRlc3TmlQUy8zU0l3UWhCNjUzcEEvWm5qZnlkMVl3aGkvUnNiblpTS1VqRnBTS2J6QkRFK2plaVVHakcwOTMvYlVOMVNVQUFVTHZEUFMyNHZnWnd3N1R3SnNPMmJEN3Y2UExjTnRCQWJDUUJ1U2Y5ajZaTVZ6Y0ZZSmM4eFF3MVlVN2V6dWY4QlRGSlFYRUlOOTRXRmlKZ2s2VUIwUm9Gc3kzcTFtTFpGMEtQV2EvbjlIOE41U2w0V3lacThIN2c2Z0JpcUt5LzZ3WGdGUk1zTFpVbmJPQWJycSIsIm1hYyI6IjJmNjM2Njc1N2ZkZDQ3YzJlYzkyMGUxNzRiZDViMjQ5Njg4OWNmNzk2ZTQxNzdkZTIzY2QzYWVlMzg1YTY5MGIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+