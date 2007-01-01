Калужская прокуратура опубликовала список животных, запрещенных для содержания дома

С 1 сентября 2025 года в России вступит в силу обновленный перечень животных, которых запрещено содержать в домашних условиях. Об этом сообщили в надзорном ведомстве 5 августа.

Документ будет действовать до 1 сентября 2031 года.

В список вошли опасные и экзотические виды, содержание которых может представлять угрозу для людей или требует специальных условий: ядовитые змеи, крупные вараны, каймановые черепахи с панцирем более 30 см, крокодилы, гиены, слоны, приматы, медведи, волки, тюлени, отдельные виды водных животных, птиц.

Запрет не касается зоопарков, цирков, дельфинариев, океанариумов и других специализированных учреждений. Также исключение сделано для служебных животных, используемых в рабочих целях.