В Людиновском районе чиновника оштрафовали за задержку ответа СМИ

Прокуратура города провела проверку соблюдения законодательства о средствах массовой информации и выявила нарушения в администрации муниципального района. Об этом сообщили в надзорном ведомстве во вторник, 5 августа.

Поводом для проверки стал запрос главного редактора сетевого издания о соответствии санитарным нормам городского пляжа. В нарушение закона «О СМИ» ответ на запрос не был направлен в установленный 7-дневный срок.

Прокуратура внесла представление об устранении нарушений, а в отношении заместителя главы администрации района возбудили дело об административном правонарушении.

Чиновник был оштрафован на 5 тысяч рублей. Нарушения устранены, а запрошенные сведения переданы редакции.