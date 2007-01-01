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Общество

В Людиновском районе чиновника оштрафовали за задержку ответа СМИ

Дарья Джуманова
05.08, 11:26
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Прокуратура города провела проверку соблюдения законодательства о средствах массовой информации и выявила нарушения в администрации муниципального района. Об этом сообщили в надзорном ведомстве во вторник, 5 августа.

Поводом для проверки стал запрос главного редактора сетевого издания о соответствии санитарным нормам городского пляжа. В нарушение закона «О СМИ» ответ на запрос не был направлен в установленный 7-дневный срок.

Прокуратура внесла представление об устранении нарушений, а в отношении заместителя главы администрации района возбудили дело об административном правонарушении.

Чиновник был оштрафован на 5 тысяч рублей. Нарушения устранены, а запрошенные сведения переданы редакции.

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