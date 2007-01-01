Калуга примет Финал чемпионата «Профессионалы» по 22 промышленным компетенциям

С 25 по 30 августа Калуга примет финал чемпионата «Профессионалы», который пройдет на базе Федерального технопарка профессионального образования. Об этом сообщила пресс-служба правительства Калужской области 5 августа.

Участники соревнований представят свои навыки в 22 промышленных компетенциях. Среди них – студенты колледжей, школьники старше 14 лет, молодые специалисты профильных компаний, а также представители дружественных стран. Оценивать выступления будут более 250 экспертов, включая представителей работодателей.

В 2025 году число участников Всероссийского чемпионатного движения «Профессионалы» превысило миллион человек, а к проекту присоединились свыше 7,5 тысяч работодателей. Финальные этапы чемпионата пройдут сразу в трех регионах: Калуге, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге.

Министр просвещения России Сергей Кравцов подчеркнул, что чемпионат проводится в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», направленного на раскрытие потенциала молодых людей. По его мнению, финал в Калуге станет важным шагом в развитии кадрового потенциала страны. Сегодня особенно нужны высококвалифицированные специалисты, а такие соревнования помогают выявить таланты, определить приоритеты в системе среднего профессионального образования и мотивировать молодежь к выбору рабочих профессий.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша отметил, что подготовка специалистов должна соответствовать запросам рынка труда. Принцип «Профессионалитета», ориентированный на потребности экономики, становится основой обучения. Чемпионат предоставляет молодым людям возможность проявить себя, а регион активно развивает образовательную инфраструктуру. Три вуза и четыре колледжа Калужской области вошли в топ-10 национального рейтинга. Регион также модернизирует работу кадровых центров, усиливает профориентацию и внедряет систему карьерного сопровождения студентов. Это позволит молодым людям легче выбирать профессию, предприятиям – находить квалифицированные кадры, а стране – двигаться к технологическому лидерству.

Чемпионат «Профессионалы» проводится уже в третий раз, но впервые финалы организуются на площадках федеральных технопарков профессионального образования.

Церемония открытия состоится 25 августа, соревнования начнутся 26 августа, а торжественное награждение победителей пройдет 30 августа.