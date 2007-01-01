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Общество

Жители поселка Городок в Жуковском районе просят решить проблемы с дорогой, септиком и шумом

Дарья Джуманова
05.08, 10:49
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4 августа в комментариях под публикацией губернатора Калужской области Владислава Шапши жительница поселка Дарья обратилась с просьбой помочь решить наболевшие проблемы.

- В августе прошлого года нам впервые более чем за 30 лет сделали в нашем поселке дорогу. Весной этого года большая часть дороги превратилась в сплошные ямы. В дожди сплошные лужи и грязь. Дорога должна находиться на гарантии, но никому до этого нет дела, просим Вас посодействовать в решении данной проблемы. Еще одна самая актуальная наша проблема — это септик, который установили пару лет назад, но он не функционирует, из-за него образовалось сплошное болото. Стоит вонь и сырость, также из-за этого болота и размывает в одной части городка дорогу. Также хотели бы обратиться к вам с просьбой. В связи с ремонтом Киевской трассы увеличился трафик машин по Калужскому шоссе, которое проходит мимо нас, стало очень шумно и пыльно, очень просим установить защитные экраны от дороги, - написала она.

В минтрансе региона заявили, что установка шумозащитных экранов не планируется. Администрация района сообщила, что септик работает исправно, а подтопление происходит из-за близости грунтовых вод. Ямочный ремонт дороги проведут в рамках гарантийных обязательств, но сроки пока неизвестны.

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