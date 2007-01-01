В Сухиничском районе спиленные деревья на кладбище уберут до 15 августа
В администрации района прокомментировали ситуацию с ветками и поврежденными цветочницами на кладбище в деревне Кипеть.
Как сообщили в ведомстве, там сейчас идет плановая опиловка деревьев, а все спиленные ветки и мусор подрядчик уберет до 15 августа.
Ранее, 2 августа, местная жительница обратила внимание на проблему: при посещении кладбища она обнаружила на могилах ветки и разбитые цветочницы.
Для решения вопроса о поврежденных элементах оформления захоронений администрация рекомендует обратиться к главе сельского поселения "Деревня Глазково" по адресу: д. Глазково, д. 47, или по телефону 8 (48451) 5-40-51. После обращения будет организован совместный выезд с подрядчиком для осмотра территории.