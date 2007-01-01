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Общество

В Сухиничском районе спиленные деревья на кладбище уберут до 15 августа

Дарья Джуманова
05.08, 09:53
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В администрации района прокомментировали ситуацию с ветками и поврежденными цветочницами на кладбище в деревне Кипеть.

Как сообщили в ведомстве, там сейчас идет плановая опиловка деревьев, а все спиленные ветки и мусор подрядчик уберет до 15 августа.

Ранее, 2 августа, местная жительница обратила внимание на проблему: при посещении кладбища она обнаружила на могилах ветки и разбитые цветочницы.

Для решения вопроса о поврежденных элементах оформления захоронений администрация рекомендует обратиться к главе сельского поселения "Деревня Глазково" по адресу: д. Глазково, д. 47, или по телефону 8 (48451) 5-40-51. После обращения будет организован совместный выезд с подрядчиком для осмотра территории.

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