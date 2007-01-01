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Общество

От идеи до гранта: в Калужской области завершился маршрут по проектной грамотности

Дарья Джуманова
05.08, 09:38
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Участниками программы «Проектор» стали представители #Молодёжь40, сообщает пресс-служба регионального Правительства 4 августа.

«Проектор» выступил эффективной платформой для формирования ключевых навыков в сфере социальных инициатив. В ходе обучения участники освоили полный цикл создания проектов: от постановки задач до защиты перед экспертами. Особый акцент был сделан на выявлении актуальных проблем общества и изучении запросов целевых групп.

Основная задача курса заключалась в подготовке специалистов, работающих с молодёжью в районах области. Их обучение направлено на поддержку начинающих авторов социальных проектов, включая помощь в оформлении заявок на грантовые конкурсы.

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