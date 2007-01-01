Афиша Обнинск
+19...+20 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Уборочная кампания стартовала в 14 районах Калужской области
Общество

Уборочная кампания стартовала в 14 районах Калужской области

Дмитрий Ивьев
04.08, 16:12
0 260
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Уборка зерновых, рапса и овощей началась уже в 14 районах, сообщает Министерство сельского хозяйства Калужской области.

Аграрии присоединились к уборочной страде в Бабынинском, Барятинском, Боровском, Думиничском, Жиздринском, Жуковском, Козельском, Людиновском, Малоярославецком, Мещовском, Мосальском, Перемышльском, Сухиничском, Ферзиковском и Юхновском районах.

На текущий момент урожай собран с площади в пять тысяч гектаров, что составляет 6% от плана в 80,5 тысяч га. Валовой сбор — 19,5 тыс.тонн, а средняя урожайность 39  ц/га. Рапс собран на площади 5,0 тыс. га (27 % плана), валовой сбор составляет 14,5 тыс.тонн, а средняя урожайность 29 ц/га. Также ведется уборка овощей открытого грунта. Аграрии обработали площадь в 5 га, валовой сбор составил 83 тонны.

Одновременно продолжается активная заготовка кормов. Кормовые культуры убраны с площади 90,0 тыс.га, заготовлено 241,0 тыс.тонн грубых и сочных кормов, что составляет 13,3 ц.к.ед на одну условную голову скота (35% плана).

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InJoZmZ2RFM5UEg1V3pvaXVNN1BSSmc9PSIsInZhbHVlIjoiTFFraDR5YURCdG5kY09UUlRHbjBZOWRUVURsbmVhUXZQdS9OZCswZGJrL2NNa1c5RzM1eDFqNXNBVjg2QWI1cWJMOE5Oc1EzK1lxZUMxVmJ0ZWprZmY0NWNYaVBSVnFkek5jQTViaUJmSWxFV1VSZHhxTVJLNE82NHp4WEhSdVZSdk9leE44bTVZRzg2eXM4dE9HcWZtTDFIWU9NWk9EYy93WlZuV0UzRE13VU5jUWVtZkloVzQ0Ym9lYmY1SlQ5NWJQM3hLVjN5NjdJb0tNQWZIQkNqcDdrOXZhYkwwTG9BeHZtaTlueEdZTmg1dWQyTmYvYmNnbUdXZ29neGoxRUx3VHMzNG5HT2MvY0ZJamtPblFsYzNQWTdnY09KMWJTZjVQSkFLUFVOOXVybUhDcjBvSEx6YW0yczM1cFhMMmhDL3ZNREpNWGRJNlBkMTExVlU4RFZpQVJBVTRManVIN21ncUFWMDZSTlZzb3p1VURSZFBITmVuSzh5MmUyb2JFRkIvYVNWRDg2Mm13YU9LMWlrSVZLR3FlOUtDRzlhb1AwWE9EekJmQ1JiSXpVVnhHUVJ5RUNqVVJ3dGlRbThSTSIsIm1hYyI6ImI0MzdiYTQ5ZmYzODg2MjAyMjM5OTI2NGNhZjk0MjI1ZmM4Y2VjZjMwMTJiZjc2OWI5YjAwOTMxMTg1ZjU1M2EiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IldZZHlCdng5MDV1cUV4dG41L1JlaFE9PSIsInZhbHVlIjoicGszUHBtWG1sdFhMTVh1Z3lXR0t3eGE1bkNZck1mV2VZMVFaekR6b1pFTXlubnBpSmpnSWVBOTNNSVpVMTRLTVpmZUk2S3FoV1B6VFZ3ZEQwM0MxbFhxYmdSVlRpUzlkUG5SM1NITFZSUGkveXM1aFhSZmZMNHVodW5NL2YydWxBZ2I3SUR3MktocTE5dXM3YXNXMWIrZnRCbjhwTnhlblVSdUdHUUNvRnd1SWFSSVZqQ3hYRVhQbE5pb2VoWENDWVVmU09CSDdtUTdXWWsyQWVYdUdqWTByRXBmTklCbFpzSTROelM2Zm1jdWdLbjJRRW8veXM1UDd3WG85M2x0NGZHL2VJMmtTK1o0dDJXaE5wcXZ6VkZnQ3hBelNyTmdhalRSZW1pUWd0Y0pNWk5PR2Y1T3pCWmlOTWdoejBjQTlqdXRnUEZ6TlBkNndYNGd5UFJWZG5sbE02Q1hLUG0rRmRUaDBhQWxhdDRnV21tTDNweThjV3RRMzBtNjF5U1FPUHk0cDBNTXpzcGRQbG1OaFRaRnQzY0pxQkpLaC9ZVnFrQ3RlWTJVTmJMM05uVjZSeDFzU2NVaUlHOUY5dStOMEM0N0hZZnROcTlBbHozLzdoVjhGYm4rZ2I2Y1VFMWM5UFRwRnp4MVIydnpIYUppeEpuR0drTUdJOEFPZ0xGUkd0cVRwb3JiZmlPaWRvaXNwOTJkeWxZVmpxMDJBRG1kYnIwMU83NDNkK29HMlhEOWMzbFVlSFoycWg0RUR2V01LUFRRbGhOdzZMT0pZZlpWL3c1QVg3bGhuck1hOHY0WThaTnQrRHN2TkM1eXdlRU5kTEY5SkpjNXZFTDlLb002QSIsIm1hYyI6ImM3MjVhOGYwYzdhNzdlOTk2ZGUyNjIzNTkxZGM4NDRmZjM3MjhhM2VkODBlN2VkNjE4YjI3Nzk4OTU0ODExOTgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+