Уборочная кампания стартовала в 14 районах Калужской области

Уборка зерновых, рапса и овощей началась уже в 14 районах, сообщает Министерство сельского хозяйства Калужской области.

Аграрии присоединились к уборочной страде в Бабынинском, Барятинском, Боровском, Думиничском, Жиздринском, Жуковском, Козельском, Людиновском, Малоярославецком, Мещовском, Мосальском, Перемышльском, Сухиничском, Ферзиковском и Юхновском районах.

На текущий момент урожай собран с площади в пять тысяч гектаров, что составляет 6% от плана в 80,5 тысяч га. Валовой сбор — 19,5 тыс.тонн, а средняя урожайность 39 ц/га. Рапс собран на площади 5,0 тыс. га (27 % плана), валовой сбор составляет 14,5 тыс.тонн, а средняя урожайность 29 ц/га. Также ведется уборка овощей открытого грунта. Аграрии обработали площадь в 5 га, валовой сбор составил 83 тонны.

Одновременно продолжается активная заготовка кормов. Кормовые культуры убраны с площади 90,0 тыс.га, заготовлено 241,0 тыс.тонн грубых и сочных кормов, что составляет 13,3 ц.к.ед на одну условную голову скота (35% плана).