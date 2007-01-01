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Общество

В Думиничах открылся новый филиал дома-интерната для пожилых и инвалидов

Дмитрий Ивьев
04.08, 15:08
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1 августа в Думиничах состоялось торжественное открытие филиала Новослободского дома-интерната для престарелых и инвалидов, сообщает пресс-служба Правительства Калужской области. 

Новое учреждение создано с учетом современных стандартов и обеспечивает необходимый уход и поддержку для людей, нуждающихся в особом внимании. Открытие филиала стало результатом совместных усилий региональных властей, социальных служб и общественных организаций. 

На церемонии открытия присутствовали высокопоставленные гости, которые поздравили коллектив учреждения и его новых жителей. Символическую ленту разрезали Татьяна Валерьевна Романова и Лидия Александровна Котосова, директор Новослободского дома-интерната. Гостей встретили традиционным хлебом-солью. 

В новый филиал перевезли 26 человек из Новослободского интерната. Одна из проживающих, Людмила Германовна Трухина, выступила перед собравшимися и поблагодарила всех за созданные комфортные условия и заботливое отношение. 

Мероприятие завершилось праздничным концертом, подготовленным местными артистами: Еленой Копычевой, Татьяной Ждановой, Мариной Кузнецовой, Еленой Савой и Дмитрием Овезовым. Их выступления наполнили праздник теплом и радостью, оставив у всех присутствующих яркие впечатления. 

Открытие филиала в Думиничах подчеркивает важность заботы о старшем поколении и людях с ограниченными возможностями здоровья. Проект реализован в рамках нацпроекта «Демография» и продолжен в рамках национального проекта «Семья».

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