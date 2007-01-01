Калужский пловец завоевал серебро на VI летней Спартакиаде молодежи
Спортсмены школы «Олимп» приняли участие в финале VI летней Спартакиады молодежи по плаванию, сообщили в Министерстве спорта Калужской области.
Соревнования, которые проходили в Астрахани, собрали 700 лучших пловцов из 55 регионов России.
Калужский спортсмен Максим Курбанов показал хороший результат, заняв второе место на дистанции 100 метров с результатом 55,78 секунды. Это достижение принесло ему серебряную медаль соревнований.