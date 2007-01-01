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Общество

Калужский пловец завоевал серебро на VI летней Спартакиаде молодежи

Дмитрий Ивьев
04.08, 16:04
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Спортсмены школы «Олимп» приняли участие в финале VI летней Спартакиады молодежи по плаванию, сообщили в Министерстве спорта Калужской области. 

Соревнования, которые проходили в Астрахани, собрали 700 лучших пловцов из 55 регионов России. 

Калужский спортсмен Максим Курбанов показал хороший результат, заняв второе место на дистанции 100 метров с результатом 55,78 секунды. Это достижение принесло ему серебряную медаль соревнований.

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