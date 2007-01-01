Афиша Обнинск
+19...+20 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Муратовском Щебзаводе пожарный гидрант уже четыре месяца течет на дорогу
Общество

В Муратовском Щебзаводе пожарный гидрант уже четыре месяца течет на дорогу

Дарья Джуманова
04.08, 15:27
0 393
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В понедельник, 4 августа, местная жительница оставила комментарий под публикацией губернатора в соцсети.

- Ваше обещание не выполнено в определенные сроки. Пожарный гидрант не отремонтировали по адресу: село Муратовский Щебзавод, д. 6а, в течение 2 недель, а по возможности и раньше. Вода продолжает течь вдоль дороги. Уже 4-й месяц пошел, как сломан пожарный гидрант и течет вода. Когда его отремонтируют? – написала женщина.

Минстрой Калужской области ответил, что специалисты выедут на место для повторного обследования и принятия мер в течение двух недель.

Новости по тегу
жалобы
Лента настроения
3 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik1pTm5YeEwxUDYxVnIyUWJITFhPMnc9PSIsInZhbHVlIjoickoxT3IxN2xBM2QwVFBwZHoxNSt6VXB1NExaWllSaFRuQU14bkZMVGF1U0FTWHo3RWlOQW9ObXlZR3pUWEkyM2ZNR0pkbExlWmpjQ3d3WTVVaTdyVWpXbUlSNWpTMlRaWjNBaFhNODJiYTlWci9Db01EWnplSHZ5MnhXcWtKKzYvVkdhMnZUVklTeXRKRnNGVVdTRHJWM08yTUVsbVcwbVZacjVTTmxWenFoRVpIaTRrYjYrb3NsV1JOd2RzcENXV3NXVHVVLzNRejJUZ1E3UlF5dXlnKzVxV3B0N0piNXlPUWdaWWFQQ2EyN1lVNm1OVzJ2RmhTRktKWk5LU2h2cHFjS2laaW5RTnY0SzBUd1oxbUZIYjh5QitmaExhSzhqVzZuRWc3NEdhOE41cEd3MTBveFVEbkNEUEx6NFRyb1Y1SzhNaHdjMHk2bXpaOEQrTHh5TjdVcW44K1lLT05TT2crQUFwd0FiN29KR3BLaGZNVnBSbGk0dHpCdnVzK2dCczhBTzBYUjlOUlcvMXBJTGswMGgwNXV3T2UzWVZNbWRub0dRQ2tDakJTWE9KZlN4bmJFNklrR0FucThzMXpNNyIsIm1hYyI6ImEzY2EwMDRiOWE5ZGM4Yzk4ZmJiMzJiYTIxNDM4OTQ1MDE3NzgzNjg1YThkMDM1Zjg0NDRiMmM4MmJkOGMzMmEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ijh0QW8rNXA5VFdMRHY2dGZSR3RjdUE9PSIsInZhbHVlIjoiZzJmZDZpWWJMZTdURDFKTGo5TDRaYzd1ZTM1UmJQYXBxOWl1Z01rRy9uNnJ3aGpsbVNYZjN5YXhUQmhKdUNlYUEyVk4rbHJ6Szlnek1QQmNmM09ZNGplajFpYWJ5MFZSWmlBaXVtbmY0WmhQbmxxS21qUUp5NE5KdmlDZnlrd29majJUb24xOFFEZlRzR2J5eDNBL0hnU2Z0aFlLZ2ZoOC9aTXVNN3VySGtDUGFhWkYrOWVFai9oL3d1cVZ1NFQ5QU9mZkRjZldmZWJEcWRpck16WW52WTlidkg5RFNON2NwMFZPWEtEYkl4bGQ4QTlQdElnSTVHK3duMjBqYXFtZlVSeXdUenI4QWtqM0JHamVkUnFqWjR6MXM2S3RNWFVkTEVGdWZyMkdaUnRFUFNYdGhydmZiSDRJZUJhTlowbllxM2FxMDVwQ1pTaTJ3VG4xbnJLa25aMmsxWnFHVzhRNnkvSmZpZUQrYVN3K1pKUmZkMWxhNUVJTy9sMjhuVEY0VHRYOWZjWlc5ejd4Skg1TEZ0Y1d0Y0VOSWtJKytDd0grQjhqdmFjS0l1RG0vYkpaM2tUUUswOXh0OWpnR0JKTm5QRThYaVNyajdUOW5nUFpqS3V3c0d0ZHgwUzR0bWM1QVdQc3ppZ1Y0dDdqeGJ3Q29vTDRHeVpBZUVpMjMvRmUxbGpReTl2NGkwaDlNTTBMcHF0bkpMd0VHWHV2aktkSmFhV0lOUGdUVGhuY2VkMy9iQWY4czN3c2VTOVhBMVFXcGpCaURVMlFBRjdpdFg3REdkUFBOM3czd0diUGxVTC9oWDVWZEhxd2lFL1NId0JleEk1cisxbUZ4QTVabzdLLyIsIm1hYyI6IjUzOGU1NjBlNzg2MmNjYWU3ZGY5OGM1Nzg3MzY4ZjdjMWNmZGY5ZmI1YWQ5YzcyODU4MmJkZTRkNjJlNmQ1YzIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+