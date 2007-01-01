В Муратовском Щебзаводе пожарный гидрант уже четыре месяца течет на дорогу

В понедельник, 4 августа, местная жительница оставила комментарий под публикацией губернатора в соцсети.

- Ваше обещание не выполнено в определенные сроки. Пожарный гидрант не отремонтировали по адресу: село Муратовский Щебзавод, д. 6а, в течение 2 недель, а по возможности и раньше. Вода продолжает течь вдоль дороги. Уже 4-й месяц пошел, как сломан пожарный гидрант и течет вода. Когда его отремонтируют? – написала женщина.

Минстрой Калужской области ответил, что специалисты выедут на место для повторного обследования и принятия мер в течение двух недель.