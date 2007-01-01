В Малоярославецком районе появится современная амбулатория

В Ильинском завершилось строительство новой медицинской амбулатории, сообщил глава района Вячеслав Парфёнов 4 августа.

Возведённое блочно-модульное здание соответствует современным стандартам и позволит улучшить условия оказания медпомощи. Кроме того, это освободит помещения детского сада, где временно размещались медработники. Сейчас ведётся процесс получения лицензии для нового учреждения.

В рамках благоустройства территории перед фельдшерско-акушерским пунктом из бюджета выделено 1,3 миллиона рублей.

Переезд медиков в отдельное здание также даст возможность открыть в детском саду дополнительную группу, что решит проблему мест для дошкольников.