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Общество

В Малоярославецком районе появится современная амбулатория

Дарья Джуманова
04.08, 15:08
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В Ильинском завершилось строительство новой медицинской амбулатории, сообщил глава района Вячеслав Парфёнов 4 августа.

Возведённое блочно-модульное здание соответствует современным стандартам и позволит улучшить условия оказания медпомощи. Кроме того, это освободит помещения детского сада, где временно размещались медработники. Сейчас ведётся процесс получения лицензии для нового учреждения.

В рамках благоустройства территории перед фельдшерско-акушерским пунктом из бюджета выделено 1,3 миллиона рублей.

Переезд медиков в отдельное здание также даст возможность открыть в детском саду дополнительную группу, что решит проблему мест для дошкольников.

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