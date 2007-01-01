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Общество

Калужанин получил почти полтора года колонии строгого режима за повторное вождение без прав и ДТП

Дарья Джуманова
04.08, 14:58
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45-летний мужчина снова сел за руль, несмотря на то что его уже трижды наказывали за управление транспортным средством без водительских прав. Об этом сообщила прокуратура региона в понедельник, 4 августа.

В августе он попал в аварию и скрылся с места происшествия, а в декабре его поймали за рулем.

Суд приговорил его к 1 году и 5 месяцам колонии строгого режима, конфисковал автомобиль марки «Форд» в пользу государства и запретил управлять транспортным средством на два года.

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