Калужанин получил почти полтора года колонии строгого режима за повторное вождение без прав и ДТП

45-летний мужчина снова сел за руль, несмотря на то что его уже трижды наказывали за управление транспортным средством без водительских прав. Об этом сообщила прокуратура региона в понедельник, 4 августа.

В августе он попал в аварию и скрылся с места происшествия, а в декабре его поймали за рулем.

Суд приговорил его к 1 году и 5 месяцам колонии строгого режима, конфисковал автомобиль марки «Форд» в пользу государства и запретил управлять транспортным средством на два года.