В Козельском районе ограничат доступ к опасному заброшенному зданию

Прокуратура района выявила угрозу для жителей деревни Каменка. Об этом сообщили в надзорном ведомстве в понедельник, 4 августа.

На территории населенного пункта находится заброшенное здание, доступ к которому не ограничен, что создает опасность для жизни и здоровья людей.

Прокуратура обратилось в суд с требованием обязать собственника здания закрыть свободный вход. Суд полностью удовлетворил иск прокуратуры.

Теперь владелец объекта обязан принять меры по ограничению доступа к строению.