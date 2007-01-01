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Общество

В Козельском районе ограничат доступ к опасному заброшенному зданию

Дарья Джуманова
04.08, 14:26
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Прокуратура района выявила угрозу для жителей деревни Каменка. Об этом сообщили в надзорном ведомстве в понедельник, 4 августа.

На территории населенного пункта находится заброшенное здание, доступ к которому не ограничен, что создает опасность для жизни и здоровья людей.

Прокуратура обратилось в суд с требованием обязать собственника здания закрыть свободный вход. Суд полностью удовлетворил иск прокуратуры.

Теперь владелец объекта обязан принять меры по ограничению доступа к строению.

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