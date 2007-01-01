Главу поселения в Думиничском районе оштрафовали за неполный ответ жителю

Прокуратура района провела проверку соблюдения законодательства о рассмотрении обращений граждан. Об этом сообщили в надзорном ведомстве в понедельник, 4 августа.

В ходе проверки выяснилось, что администрация сельского поселения не дала полного ответа на обращение жителя деревни Дубровка.

В связи с этим было возбуждено дело об административном правонарушении. По итогам рассмотрения дела чиновник оштрафован на 5 тысяч рублей.

После вмешательства прокуратуры заявителю предоставили дополнительный ответ по его обращению.