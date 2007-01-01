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Общество

Калужские власти объяснили причину роста цен на хлеб

Дарья Джуманова
04.08, 13:01
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Жительница региона пожаловалась на подорожание хлеба в комментарии под постом губернатора в субботу, 2 августа.

-  Цены на хлеб, как и на другие продовольственные товары, предприниматели устанавливают самостоятельно в зависимости от различных рыночных условий. Основная причина роста цен на товары в магазинах — это увеличение цен от поставщиков и производителей. В Калужской области действуют рекомендации губернатора по применению пониженной 10-процентной торговой надбавки при реализации 26 видов товаров, в том числе и хлеба, - сообщили в министерстве конкурентной политики Калужской области.

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