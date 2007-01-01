Калужские власти объяснили причину роста цен на хлеб
Жительница региона пожаловалась на подорожание хлеба в комментарии под постом губернатора в субботу, 2 августа.
- Цены на хлеб, как и на другие продовольственные товары, предприниматели устанавливают самостоятельно в зависимости от различных рыночных условий. Основная причина роста цен на товары в магазинах — это увеличение цен от поставщиков и производителей. В Калужской области действуют рекомендации губернатора по применению пониженной 10-процентной торговой надбавки при реализации 26 видов товаров, в том числе и хлеба, - сообщили в министерстве конкурентной политики Калужской области.