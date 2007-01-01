Жители Анненок в Калуге жалуются на проблемы с парковкой

В пятницу, 1 августа, местная жительница оставила комментарий под публикацией губернатора Владислава Шапши.

- Вишневского, дом 4. 9 июля раскопали, покидали спиленные большие ветки вдоль здания, которое принадлежит школе, закрыли половину парковки местных жителей ограждениями, пофотографировали и уехали. С этого момента ничего не происходит. Хотелось бы узнать, кто ответственный за это всё и когда приведут в порядок? – написала Анастасия.

В городской управе объяснили задержку нехваткой техники и пообещали завершить ремонт до конца августа, принеся извинения за неудобства. Однако женщина осталась недовольна.

- Сначала раскопаем, затем поймем, что техники нет. Какие квалифицированные специалисты работают! А месяц только начался. 30 дней минимум жить со сложностями парковки, с учетом того, что из-за областной больницы здесь постоянно, она и так загружена, — добавила она.