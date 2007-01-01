В Калуге перевозчик отказался от маршрута №35

В воскресенье, 3 августа, местная жительница оставила комментарий под публикацией городского головы Дмитрия Денисова.

- Почему перестала ездить маршрутка? Ребенок занимается в спортивной школе (гребля), очень было удобно добираться до базы, - написала она.

В управлении городского хозяйства объяснили, что из-за небольшого количества пассажиров перевозчик прекратил обслуживание этого маршрута. Сейчас ищут нового перевозчика, чтобы как можно скорее восстановить движение.

Маршрут №35 связывает вокзал Калуга-1 с набережной Яченского водохранилища.